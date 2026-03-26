Диетолог рассказал, какие продукты улучшают настроение

От рациона питания зависит не только общее самочувствие человека, но и его настроение. Одни продукты способны вызвать тревогу, а другие, наоборот, повышают количество гормона радости в организме. Какие продукты способны поднять настроение, выясняла «Вечерняя Москва».

По словам диетолога Михаила Гинзбурга, такие продукты действительно существуют.

Сладости

Любые сладости улучшают психоэмоциональное состояние человека. Благодаря лакомствам человек получает три необходимых для хорошего настроения компонента: сахар, жир и соль, — пояснил эксперт.

Ягоды

Также улучшают настроение ягоды, подчеркнул собеседник «ВМ».

В ягодах много веществ, которые обладают противовоспалительным действием. Они благоприятно влияют на состояние сосудов, улучшают общее состояние человека и, как следствие, настроение, — заверил Гинзбург.

Орехи, сухофрукты

Орехи, как рассказал эксперт, содержат большое количество омега-3 жирных кислот, которые позволяют контролировать тревожность. А сухофрукты обладают большим количеством флавоноидов.

Какао и пряности

Эти продукты стимулируют выработку дофамина — гормона радости, — пояснил диетолог.

Все эти продукты действительно способны сделать настроение лучше, заключил эксперт.

Какао — крайне полезный напиток сразу по нескольким причинам: в частности, он понижает давление и работает как антидепрессант. Однако важно, чтобы в составе напитка не было лишних ингредиентов. Подробнее о пользе и вреде какао в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог Елена Соломатина.