Психолог ответила, способна ли психика к самовосстановлению

Психика человека обладает врожденными механизмами восстановления, но они не всегда гарантируют полное избавление от последствий травм. Повторяющиеся деструктивные сценарии – сигнал о том, что проблема не прожита до конца. Социальная поддержка и обращение к психологу могут помочь пройти этот путь более осознанно и с меньшими потерями.

Психолог Анна Мухина рассказала о способности психики к самостоятельному восстановлению после травм. По словам специалиста, человеческая психика изначально обладает механизмами гомеостаза – стремлением к равновесию, которые позволяют перерабатывать тяжёлый опыт. Однако этот процесс можно сравнить с физическим заживлением: состояние улучшается, но не всегда полностью возвращается к исходному уровню. Механизмы восстановления не обладают стопроцентной эффективностью.

В беседе с Pravda.Ru психолог отметила, что в ряде случаев внутренние процессы не только не помогают, но и могут закреплять травматические сценарии. Человек может повторять болезненные ситуации или выбирать одинаковых партнеров, что указывает на незавершенность проработки прошлого опыта. Без осознания и целенаправленной работы психика как бы возвращает к одному и тому же сценарию.

Мухина добавила, что помимо внутренних ресурсов справляться с травмами помогают и социальные механизмы – обряды, религия, поддержка близких. Однако работа с психологом, по её мнению, позволяет пройти процесс быстрее и системнее, подобно тому как при физическом недуге можно ждать самоизлечения или обратиться к врачу. Специалист рекомендовала не затягивать с обращением при длительном стрессе или повторяющихся проблемах, чтобы снизить риск усугубления состояния.

Эксперт рассказал, что современные технологии помогают заниматься физиотерапией в домашних условиях.

Ранее сообщалось, что из-за отключений интернета россияне ощущают себя беспомощными.