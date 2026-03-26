Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина объяснила, почему возникает несовпадение «внутреннего» и реального возраста. Она подчеркнула, что термины «внутренний», «ментальный», «психологический» возраст в клинической практике часто используются как синонимы. Они описывают субъективное переживание человеком своей возрастающей динамики: совокупность установок, эмоциональных реакций, паттернов поведения и идентичности. Ключевое — это самовосприятие, а не строго научный конструкт.

Несовпадение с паспортным возрастом возникает из-за множества факторов: особенностей развития (как инфантилизация, так и раннее взросление), психологических травм, «замораживающих» эмоциональное развитие, социальной среды, а также сознательных стратегий адаптации. Часто это механизм психологической защиты», — сказала эксперт.

С научной точки зрения «разрыв» в 5-10 лет можно считать условной нормой, особенно если это не вызывает дистресса или дисфункции. Нарушением является состояние, когда разрыв приводит к значительным социальным или профессиональным проблемам, страданиям (например, выраженная инфантильность у 40-летнего, мешающая отношениям, или чрезмерная «состаренность» у подростка с апатией).