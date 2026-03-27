Эксперт рассказал, сколько времени человеку важно проводить в одиночестве

Человеку необходимо проводить наедине с собой 20 минут в день. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Международный день одиночества отмечается 26 марта. Эксперт отметил, что в целом это состояние разрушительно влияет на человека, потому что он от природы является социальным существом, которому необходимо общение.

«Однако сейчас остро стоит проблема того, что многие практически не остаются наедине с собой: рядом всегда есть телефон, с которым общение может не прерываться и на минуту. В итоге происходит психоэмоциональная перегрузка, которая сопровождается агрессией и раздражительностью», – пояснил специалист.

Чтобы спасти психику, важно ежедневно находить время на уединение. Достаточно всего 20 минут, но делать это нужно регулярно, подчеркнул Самбурский.

«Самый простой способ, который я придумал для себя, – это "лавкинг". От слова "лавка", на которую надо просто уйти в перерыве от работы и посидеть, не отвлекаясь на гаджеты и музыку в наушниках. Просто, например, попить кофе, почувствовать, какой он горячий, посмотреть, как одеты люди, ощутить запахи. Сосредоточиться на своих чувствах».

Эксперт добавил, что кому-то в качестве паузы подойдут и регулярные пробежки в одиночестве, и прогулки с собакой. Главное – отказаться на это время от гаджетов, чтобы перестать жить реакциями на чьи-то сообщения, эмоциями и требованиями и почувствовать себя свободным.

По словам Самбурского, поначалу для многих это может оказаться довольно сложной задачей из-за ощущения, что время проходит даром и ничего полезного не делается. Однако именно в такие моменты психике дается возможность перезагрузиться, чтобы потом быть здоровым и продуктивным, отметил эксперт.

Ранее нейропсихолог Наталья Наумова рассказала, что месяц отпуска дает отличную возможность полноценно восстановиться и многое переосмыслить. Однако важно, чтобы при этом не мешала постоянная рутина, поэтому для отдыха лучше менять локацию.