Психолог рассказала о тренде на «замедление» среди людей старше 40

Их приоритеты переходят от «погони за чем-то» к комфорту и вниманию к настоящей жизни.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила аналитический психолог Анна Данилова.

«Ещё десять лет назад началась эта тенденция. Вообще, замедление и уменьшение цифрового потока, сокращение общения, ужин дома, а не в ресторане — всё это да. По возрасту это всё-таки люди 40+, которые могут себе позволить это. Свойство времени сегодня — это огромный загруз, война за внимание наше. Но за всем не угонишься. Это про что-то более приятное, чем вечная погоня за чем-то, когда ценности смещаются в сторону человеческих отношений, комфорта. Это совсем нетехнологично и больше с оглядкой на настоящую жизнь, природу, свет, солнце, про свежесть».

Ранее психолог Елена Соловьёва назвала наиболее подходящий для самореализации возраст: 40 лет. К этому времени человек уже понимает многое о жизни, у него есть «подушка безопасности», сформированные взгляды и мысли о смысле существования.