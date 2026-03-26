Психолог предупредила о рисках обращения к чат-ботам вместо специалистов

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) привело к тому, что люди все чаще обращаются за поддержкой к чат-ботам, а не к близким или профессиональным психологам. Однако такая альтернатива может обернуться «ловушкой зависимости» и вызвать внутренний конфликт, рассказала психолог, телесно-ориентированный терапевт Екатерина Михайлова.

По словам эксперта, диалог с ИИ создает когнитивный диссонанс: человек получает слова поддержки от бездушного алгоритма, что порождает разрыв между осознанием и эмоциями. Это может привести к обесцениванию собственных переживаний и ощущению обмана. Кроме того, чат-бот не способен считывать невербальные сигналы и не заметит, если собеседник находится на грани паники, а значит, может усугубить тревожное состояние.

— Если нейросеть, обученная на форумах и медицинских статьях, где-то сгенерирует вероятностный прогноз, звучащий как приговор, человек воспримет его как истину. Хуже того, алгоритм не видит вашего состояния. Живой психолог заметит, что вы на грани паники по сбившемуся дыханию и напряженным плечам. Чат-бот же, не получая сигналов «стоп», продолжит копать тему, погружая человека в пучину тревоги, из которой без направляющей руки специалиста выбраться крайне сложно, — подчеркнула специалист.

Михайлова в беседе с Life.ru уточнила, что ИИ полезен только как вспомогательный инструмент для структурирования мыслей или подготовки к визиту к специалисту. При этом она настоятельно рекомендовала не заменять живое общение алгоритмами, особенно если тревога не отпускает, нарушен сон или появляются мысли о самоповреждении — в таких ситуациях необходима помощь эксперта.

