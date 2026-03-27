Эксперт рассказал, как справиться с гневом в офисе

Бизнес-психолог Екатерина Шанаева рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», как справиться с гневом на работе. Она подчеркнула, что проблема чаще не в людях, а в самой системе, которая не лечится ситуативными тренингами. Задача любой компании и функции HR ― научиться выявлять эти сбои и системно работать с эмоциями людей, а не воспринимать конфликты в рабочей среде исключительно как конфликты между людьми. Однако есть техники, которые могут помочь в моменте.

«Осознайте причину, сместите фокус и попробуйте понять, почему что-то сильно задело? Затем скажите себе и «обидчику» о своих чувствах, признайте свой гнев: «Меня накрывает чувство гнева из-за этой ситуации, но я хочу, чтобы мы нашли решение». «Давай договоримся, что в следующий раз, если у тебя появится другое видение или возникнут сложности, ты придёшь ко мне, и мы вместе будем искать пути решения», — сказала эксперт.

Чтобы офисный гнев не стал вариантом нормы для компании и сотрудников, нужно учить боссов не только KPI, но и эмпатии, прописывать правила игры, делать короткие ретроспективы команды — 20-30 минут раз в одну-две недели и давать нормальный доступ к психологу (не как к последнему средству, а как к тренажёрному залу для головы).