Пользователи Reddit рассказали о самых глупых секретах, которые они хранят

Мужчины и женщины рассказали о глупых секретах от партнеров

Женщины и мужчины рассказали о самых глупых, на их взгляд, тайнах, которые они хранят в тайне от партнеров. Своими секретами они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина признался, что ему очень не нравилась лампа его новоиспеченной супруги. Когда та захотела принести ее в их общий дом, он решился на обман.

«Я пошутил, что у меня иррациональный страх перед лампами. Она восприняла шутку всерьез, и я не стал ее поправлять. Мы купили дом, и нужно добавить несколько ламп, чтобы сделать его светлее. Теперь она постепенно заново приучает меня к лампам, и я значительно продвинулся в преодолении "страха"», — Tiny_Reindeer_3614, пользователь Reddit

Другого пользователя партнерша хотела порадовать чизкейком, когда тот восстанавливался после операции. Себе девушка заказывать чизкейк не стала, и партнер предложил ей взбитые сливки с поверхности чизкейка, сказав, что якобы не любит их.

«Она пришла в восторг и сказала: «О, это прекрасно. Потому что я обожаю взбитые сливки». Теперь мы женаты, и всякий раз, как я ем десерт со взбитыми сливками, она приходит в восторг, потому что я угощаю ее. Думаю, что отказ от взбитых сливок того стоит», — AscendingAgain, пользователь Reddit

Еще одна пользовательница 20 лет хранит от мужа тайну о своей любимой собаке.

«В начале наших отношений мы разговорились о питомцах, и я рассказала о своей собаке, совершенно забыв, что ее не стало несколько лет назад. Потом я не хотела, чтобы он считал меня чудачкой, вспомнившей о кончине собаки через месяц. Прошло 20 лет, а я все еще нервничаю каждый раз, когда кто-то упоминает об этой собаке в присутствии мужа», — VoiceElectronic840, пользовательница Reddit

