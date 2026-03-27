Не везет в любви: как и почему мы сами откладываем на потом личную жизнь

В стремлении к идеальности есть надежда — кажется, что вот, я получу новый диплом, похудею на -дцать килограммов, достигну того и этого. И ура, можно, наконец начать жить, встречаться, влюбляться. Проблема в том, что завтра никогда не наступает — просыпаемся, а тут опять сегодня.

И еще дело почти никогда не в весе, коже, пяти образованиях или форме, а в более глубоком механизме — бесконечном откладывании жизни до условного момента, когда станет достаточно хорошо, чтобы позволить себе если не все, то многое. Психолог Радмила Бакирова рассказала, что такое синдром отложенной жизни.

Иллюзия идеальной версии себя

Кажется, что есть некая точка, после которой все сложится автоматически. Вот стану стройнее, увереннее, умнее, ярче, спокойнее (нужное подчеркнуть) — и тогда любовь случится сама, ведь Мисс Совершенство этого точно заслуживает.

«Но беда в том, что идеальная версия постоянно ускользает: как только достигается один критерий, появляется следующий. В итоге жизнь остается в режиме подготовки, а не проживания», — утверждает эксперт.

Страх быть увиденной настоящей

За стремлением сначала привести себя в порядок и довести себя до ума часто скрывается страх. Не соответствовать, не понравиться, быть отвергнутой не в абстрактном будущем, а здесь и сейчас. И тогда откладывание становится защитой: пока вы в процессе, вас как будто нельзя по-настоящему оценить, с вас как бы и взятки гладки, вы в домике. Это дает иллюзию безопасности, но лишает опыта.

Контроль вместо уязвимости

Работа над собой — это зона, где все более-менее управляемо.

«Можно считать калории, ходить в зал, менять уход, видеть результат — или хотя бы его ждать, это тоже процесс. Отношения же — территория неопределенности, где нет гарантий. И иногда легче бесконечно совершенствовать себя, чем столкнуться с тем, что другой человек может выбрать или не выбрать», — подчеркивает психолог.

Привычка ждать и снова ждать

Этот механизм редко ограничивается одной сферой. «Сначала сделаю карьеру», «сначала перееду», «сначала разберусь с собой» — и только потом, на сто пятом месте, любовь. В результате жизнь дробится на этапы, которые никогда не сходятся в одно целое. И ощущение полноты постоянно откладывается, опаздывает от реализации ровно на один шаг.

Как выйти из этого сценария

Первый шаг — признать, что достаточная вы уже есть, даже если вы не идеальны. Параллельно работа над собой может продолжаться — но уже не как условие начать новые отношения, а как фон. Потому что отношения — это не награда за идеальность, а процесс, в который входят несовершенными со всеми нашими трещинками и шрамами, неуклюжими, милыми и смешными — словом, живыми и настоящими.