Психиатр назвал признак повышенной тревожности

Если человек начинает их видеть и общаться с ними, стоит обратиться за помощью к специалисту.

Таким советом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась кандидат медицинских наук Диана Генварская.

«Обусловлена эта статистика тем, что у нас символическое мышление, образное. Оно связано со сказками и восприятием природы через человекообразные образы и личный контакт. Поэтому, чтобы природа стала личностная, в сознании человека должны быть некие существа, которые её представляют. Они выходят из наших сказок, мы находимся в определённой культурологической среде, где есть определённый символизм. Соответственно, порой стирается грань. Она стирается от повышенной тревожности и напряжённости. Когда человек из-за обособленного образа жизни в городах накапливает стресс. Ему нужно разгрузиться, включиться в природу, и начинается взаимодействие через некие образы. Они нужны, чтобы у человека появилась настройка на природные состояния, которые дают нам энергию. Если человек вдруг поговорил с русалкой и её увидел, то нужно задуматься, что в его бессознательном накопилось определённое количество стрессов и нужно обратиться к психотерапевту для подбора психотерапии для снятия внутреннего напряжения».

Ранее ВЦИОМ провёл исследование, согласно которому каждый третий россиянин верит в существование леших, каждый пятый — в русалок. 81% участников не исключили, что в мире существует хотя бы одно сверхъестественное чудо. В списке: традиционные религии, мифические герои и древние духи.