Назван эффективный способ в борьбе со стрессом

Наличие хобби у человека — это великолепный способ борьбы и со стрессом, и с депрессией, рассказала в беседе с RT клинический психолог Марианна Абравитова.

«Хобби отлично переключает внимание человека и уводит точку кипения со стрессовых ситуаций, потому что есть вот такая тихая, прекрасная заводь, куда всегда можно окунуться», — поделилась она.

По её словам, хобби у человека уже заякорено как удовольствие и в какой-то степени отвечает и вопросам реализации.

«Потому что человек выбирает хобби по своим самым острым и ярким интересам. И здесь он не только переключается, но и имеет время восстановиться. Это действие вытесняет стрессовые гормоны и эффективно с ними борется», — пояснила она.

В основном для людей любимое хобби — это как найти вторую половину, таким людям в этом плане очень повезло, продолжила психолог.

«Даже если у человека нет хобби, но имеется стресс, нужно попробовать что-то найти по своим интересам. Кто-то любит театр, кто-то — физическую деятельность, кого-то может заинтересовать коллекционирование», — подытожила она.

Ранее психолог Владимир Крупин объяснил, что такое паническая атака и как с ней справиться.