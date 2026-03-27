Почему весной мы влюбляемся чаще: правда и мифы о весенней влюбленности

Весной мы начинаем чаще улыбаться прохожим, тщательнее выбирать наряды и мечтаем влюбиться. Но что это — чувство или весеннее настроение? Специалист Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты Александр Овчинников нашел ответ на этот вопрос, изучив мифы, связанные с влюбленностью весной.

© Вечерняя Москва

Миф № 1. Весной гормоны бушуют

Весной гормональный фон меняется из-за увеличения светового дня. Короткий зимний день заставляет организм «экономить» энергию, а с приходом весны чувствуем прилив сил и готовы ими делиться. Влюбленность весной — это не магия, а избыток энергии, которая побуждает к поиску и построению новых отношений.

Миф № 2. Весной влюбляются только одинокие

Солнце действует на всех одинаково. Люди становятся более открытыми, мягкими и восприимчивыми. Поэтому весна — идеальное время не только для новых знакомств, но и для перезагрузки в многолетних отношениях. Мы начинаем видеть в партнере не только соседа по быту, но и объект желания и восхищения.

Миф № 3. Не влюбились весной — с вами что‑то не так

Влюбленность не подчиняется сезонности. Она возникает, когда есть подходящий человек и общие интересы. Отсутствие романтических чувств в какой‑либо сезон — абсолютная норма. Темп эмоциональной жизни у каждого свой — кто‑то строит отношения, кто‑то сосредоточен на карьере или саморазвитии, а кто‑то просто не склонен к импульсивным чувствам.

Миф №4. Весной мы становимся привлекательнее

Весной люди чаще гуляют, занимаются спортом на улице. Умеренные нагрузки улучшают кровообращение, тонизируют мышцы и снижают вес. После зимы мы снимаем тяжелое «обмундирование» и меняем самоощущение: чувствуем себя бодрее, привлекательнее и увереннее.

Миф №5. Весна — пора любви, так задумано самой природой

Но на самом деле все проще. С детства мы видим в фильмах, читаем в книга: весна — это любовь. И подсознательно ждем романтических моментов. Выходим из дома с настроем на чудесное знакомство и замечаем улыбку незнакомца, которую раньше бы пропустили. И кто знает, может, эта мимолетная встреча станет судьбоносной?

Как не разочароваться?

Любая влюбленность прекрасна. Это всплеск радости, который может перерасти в глубокое чувство. Наслаждайтесь этим состоянием. Не бойтесь ходить на свидания и открываться новому. Но помните: весна дает нам импульс, а настоящие отношения строятся на внимании, общих ценностях и заботе. Пусть это время станет для вас не просто поиском пары, а периодом влюбленности в саму жизнь, ведь самый привлекательный — тот, кто светится изнутри.

Бесплатная психологическая поддержка доступна по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.