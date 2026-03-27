Перечислены вызывающие туман в голове привычки

Некоторые ежедневные привычки могут приводить к так называемому туману в голове, предупредила психотерапевт Хлоя Бин. Вызывающие когнитивные проблемы факторы она перечислила в беседе с Real Simple.

Одна из главных привычек, способствующих затуманиванию мозга, — хронический недосып или нестабильный сон, заявила Бин. Врачи связывают недостаток сна с ухудшением внимания, бдительности, памяти, суждений и общих когнитивных способностей, перечислила она. Игнорирование здорового сна может вылиться в замедление мышления, забывчивость, проблемы с концентрацией или ощущение умственной отсталости.

Также к туману в голове могут приводить многозадачность и постоянное переключение внимания, добавила психотерапевт.

«Многие думают, что работают эффективно и продуктивно, переключаясь между текстами, вкладками, электронной почтой и социальными сетями, но такое разделение внимания приводит к тому, что мозг чувствует себя еще более затуманенным и дезориентированным», — рассказала она.

На когнитивные функции, продолжила Бин, также могут негативно повлиять хронический стресс и игнорирование основных потребностей организма.

«Даже незначительное обезвоживание может ухудшить способность концентрироваться и запоминать информацию. Иногда оказывается, что мозг затуманен из-за того, что тело требует удовлетворения основных потребностей: воды, отдыха, концентрации, снижения стресса», — предупредила она.

