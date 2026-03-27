Эксперт объяснил, из-за чего зумеры уезжают из мегаполисов

Зумеры массово переезжают из Москвы обратно в родные города. По данным Росстата, разница между приезжающими в Центральный федеральный округ и уехавшими оттуда в 2024-м составила 282 тыс. Почему молодые люди принимают такое решение Авторадио рассказала клинический психолог, автор книги "Рядом с травмой" Дарья Яушева:

«Зумеры — это, конечно, довольно рефлексирующие ребята, и это ребята, которые умеют задавать себе правильные вопросы: соотносятся ли затраты и выгода, которые я получаю, в каком случае для меня будет больше комфорта? И они бывают довольно свободны от тех установок, которые есть у предыдущего поколения. Они живут критерием достаточности очень часто. То есть достаточно хорошо для них как раз то, что им надо. Это одна часть. Другая часть — это связь с родителями, это всё-таки поколение, которое готово взрослеть позже. Для них Процесс сепарации может быть более длительным. И, более того, интересно, что они могут быть эмоционально сепарированы от родителей, но при этом жить вместе и сохранять хорошие связи. И это очень часто связано с тем, что и родители ведут себя несколько иначе».

Эксперт также отмечает, что помимо этого, сама ценность жизни в мегаполисе для зумеров ниже.