Что делать, если в кровати вас настигает тревога

Сомнолог посоветовала обратиться к психологу при тревоге в кровати. Специалист поможет справиться с вредной привычкой прокручивать неприятные мысли, нарушая сон.

Такой рекомендацией в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Елена Царёва.

«Это привычка беспокоиться в кровати. С этим нужно работать с помощью психолога или работать в сторону устранения руминаций — это повторяющиеся тревожные мысли. Это может быть возможность подумать, потому что в течение дня человек может быть занят, а в кровати он остаётся наедине с собой, и тут уже нечем подавить мысли, приходится с ними разбираться. Появляется возможность, а потом это формируется в привычку».

Ранее Елена Царёва назвала патологией «даже один подъём в туалет ночью». По её словам, частые пробуждения могут негативно сказаться на здоровье.