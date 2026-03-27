Психолог посоветовал простой способ справиться с тревогой

Психлог Пиховкина посоветовала дышать медленнее при стрессе
Дыхательные практики — это один из самых доступных способов снять стресс, поскольку оно воздействует на физиологические механизмы тревоги. Об этом «Газете.Ru» рассказала практикующий психолог Елена Пиховкина.
По словам эксперта, при остром волнении человек начинает учащенно дышать, что приводит к снижению уровня углекислого газа в крови.
«Это усиливает симптомы: головокружение, ощущение нехватки воздуха, «ком» в горле, онемение пальцев, учащенный пульс. Человек пугается этих проявлений, интерпретируя их как усиление угрозы, и тревожный круг замыкается», — рассказала Пиховкина.
Психолог отметила, что повлиять на этот процесс можно при помощи «контролируемого замедленного дыхания».
«Особенно значим удлиненный выдох: именно он активирует блуждающий нерв и парасимпатическую систему, отвечающую за восстановление. Оптимальной считается частота около 5–6 дыхательных циклов в минуту — например, вдох на 4 секунды и выдох на 6. Такой ритм способствует повышению вариабельности сердечного ритма — показателя адаптивности и стрессоустойчивости», — объяснила эксперт.
Она добавила, что есть еще несколько вариантов дыхательных техник, позволяющих снять стресс. Это вдох на 4 счета — выдох на 6–8 в течение 2–3 минут; «квадратное» дыхание (4–4–4–4); медленное диафрагмальное дыхание с фокусом на движении живота.
«Дыхательные техники помогают снять острое волнение. Однако если тревога носит хронический характер и сопровождается паническими атаками и нарушением сна, необходимо обратиться к специалисту. Иногда, чтобы снизить уровень тревоги, достаточно не бороться с ней, а сделать один медленный вдох и чуть более длинный выдох — позволяя нервной системе вспомнить, что в данный момент опасности нет», — заключила психолог.