Перечислены профессии с самым высоким риском депрессии

Врач-психиатр Александр Сергиевич перечислил профессии, представители которых сталкиваются с самым высоким риском депрессии. Их врач назвал в беседе с РИА Новости.

Профессиями, которые вызывают самый высокий риск депрессии, Сергиевич назвал те специальности, которые часто приводят к эмоциональному выгоранию и которые подразумевают постоянную работу с людьми, вовлеченность, стресс и отсутствие отдыха.

«Это педагоги, медики в этом плане тоже на передовой. Менеджеры, которым надо постоянно гнаться за продажами, следить за рекламой, продавать товар», — перечислил профессии с самым высоким риском депрессии врач.

Психиатр уточнил, что среди педагогов с самым высоким риском депрессии сталкиваются школьные учителя. Он добавил, что эта работа за последние годы сильно изменилась и стала намного более сложной, чем 20-25 лет назад.

Ранее стало известно, что депрессия, гипертония и диабет предшествуют развитию болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные электронных медицинских карт миллионов пациентов.