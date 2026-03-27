Как построить отношения с человеком с алекситимией

Вы говорите, что вам больно, а он смотрит сквозь вас. Вы плачете, а он молчит, будто ждет, когда представление закончится. Вы просите: «Скажи, что чувствуешь», — и слышите в ответ: «Я не знаю». Это не отстраненность, не безразличие и даже не мужская неспособность к эмпатии, о которой так много говорят.

Возможно, ваш партнер просто не способен распознавать собственные эмоции. У этого феномена есть название — алекситимия. Вместе с психологом Еленой Пермяковой разбираемся подробнее.

Эмоциональная слепота: что скрывается за термином

«Вас попросили описать вкус соли, объяснить, как именно вы различаете синий и зеленый, или рассказать, каким образом ваше тело понимает, что вы устали. Это сложно, потому что такие процессы происходят на уровне автоматических реакций, они не требуют осознания. Для человека с алекситимией весь спектр эмоций находится примерно в той же зоне — где-то есть, но как именно это ощущается, словами не объяснить», — отмечает Елена.

Алекситимия — это не отсутствие чувств. Это невозможность их идентифицировать, назвать и отделить от физических ощущений. Такой человек испытывает злость, но принимает ее за учащенное сердцебиение после кофе. Он чувствует тревогу, но описывает ее как просто неприятное напряжение в груди. Радость, если она вообще доходит до сознания, остается чем-то расплывчатым и не имеющим названия.

«У этого состояния есть разные формы. Врожденная алекситимия — особенность, с которой человек появляется на свет. Ее природа связана с физиологией: определенные зоны мозга, отвечающие за обработку эмоций, работают иначе. Приобретенная форма может развиться после травм, инсультов или на фоне психических расстройств. Но самый распространенный вариант — это отсутствие навыка. Когда в детстве в семье не говорили о чувствах, ребенок вырастает взрослым, который чувствует все то же, что и другие, но не знает, как это назвать. Его эмоциональный интеллект просто не развили», — говорит эксперт.

Как распознать алекситимика: три главных признака

Он не говорит о чувствах. Даже если вы напрямую спрашиваете, что происходит, ответом будет молчание или попытка перевести разговор в другое русло. Не потому, что он скрывает что-то, а потому, что он правда не знает, что сказать.

Он считывает только очевидное. Иронию, сарказм, тонкие намеки он может пропустить. Эмоциональный подтекст для него неочевиден. Если вы плачете, он может не понять, что нуждаетесь в утешении. Как сказала бы Гермиона: «Эмоциональный диапазон, как у зубочистки».

Он избегает разговоров о чувствах. Когда вы пытаетесь поговорить об отношениях, о своих переживаниях, о его отношении к вам, он может замолчать, сменить тему или вовсе выйти из комнаты.

Что происходит в паре, когда один не чувствует, а другой чувствует за двоих

«Отношения с алекситимиком превращаются в бесконечную игру в одни ворота. Вы вкладываетесь, объясняете, ждете отклика, а в ответ совсем ничего не получаете. И самое страшное, что вы начинаете сомневаться в себе. Вам кажется, что вы недостаточно понятно объясняете, недостаточно любимы, недостаточно хороши. Но проблема не в вас», — комментирует Елена.

Партнер с алекситимией не умеет проявлять нежность так, как вы ждете. Он может быть заботливым в действиях, но слова любви, объятия, эмоциональная поддержка для него не очевидны. Он не понимает, зачем это нужно, потому что сам не испытывает потребности в таких проявлениях. Это не значит, что он не привязан к вам. Просто его способ любить через поступки, а не через чувства.

Можно ли построить счастливые отношения, если у партнера алекситимия

Можно. Но для этого придется пересмотреть свои ожидания и научиться новому языку общения.

Примите, что это не лечится. Если алекситимия врожденная, она останется с человеком навсегда. Вы не сможете сделать его таким, как вы. Это все равно, что просить близорукого увидеть детали, которые вы различаете с идеальным зрением. Он может научиться компенсировать, но его восприятие мира не изменится. Если же причина в отсутствии навыка или в психологической травме, изменения возможны, но это долгая работа, и она требует желания самого человека.

Говорите прямо. Никаких намеков, обидных пауз, драматических вздохов. Если вам нужно, чтобы вас обняли, скажите: «Обними меня, мне сейчас это нужно». Если вы обижены, объясните это словами: «Ты сказал то-то, и для меня это значит то-то. Мне больно». Не ждите, что он сам догадается. Он не догадается никогда.

Называйте его чувства за него. Это странно звучит, но это работает. «Мне кажется, ты сейчас злишься», «Похоже, тебя это расстроило», «Ты выглядишь уставшим и немного раздраженным». Так вы помогаете ему разобраться, что он ощущает на самом деле. Только делайте это без осуждения.

Создайте общий язык. Найдите образы и ассоциации, которые ему понятны. Возможно, он лучше воспринимает сравнения с физическими явлениями: «чувство, как будто внутри сжалась пружина», «как после долгого бега, когда не хватает воздуха». Или используйте цвета, формы, температуру. Главное, чтобы это было что-то, что он может представить.

Разделите чувства и действия. Если он не может дать вам эмоциональную поддержку, научитесь принимать его заботу в той форме, в которой он ее предлагает. Он не скажет «я тебя люблю», но будет каждый день покупать ваш любимый сыр. Он не придет с цветами без повода, но починит кран, когда вы об этом скажете, а не через полгода. Только решите для себя, готовы ли вы принимать такую любовь или все-таки вам нужны слова.

Когда стоит уходить

Бывают ситуации, когда никакая любовь не может компенсировать эмоциональную пустоту в паре. Если вы чувствуете, что теряете себя, что ваши потребности полностью игнорируются, что вы перестали получать от отношений радость и живете только надеждой, что когда-нибудь он изменится, — это повод задуматься.

«Важно отличать алекситимию от абьюза. Человек, который не понимает чувств, не использует это против вас. Он не манипулирует, не обесценивает намеренно, не играет в молчанку, чтобы вас наказать. Если в отношениях есть жестокость, унижения, постоянное обесценивание — это уже про токсичность», — отмечает психолог.

Если же ваш партнер при всех своих трудностях старается, ищет способы быть с вами, пытается понять то, что ему не дано, — возможно, у вашей пары есть шанс. Но только если вы готовы принять его таким, какой он есть, и перестать ждать, что однажды он станет тем, кем не может быть.