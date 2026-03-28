Почему одни люди боятся ошибок, а другие нет

Немецкие психологи наблюдали за людьми в их повседневной жизни и выяснили что связь между нарциссизмом и перфекционизмом гораздо глубже, чем считалось раньше. Исследование опубликовано в журнале Personality and Individual Differences.

Психологи давно знают, что нарциссизм и перфекционизм могут идти рука об руку. Но обычно их изучали как устойчивые свойства характера. Нарциссизм, как выяснилось, бывает двух видов. Первый — это уверенность в себе, чувство собственного превосходства, желание быть в центре внимания. Второй связан с уязвимостью: такие люди, наоборот, не уверены в себе, очень чувствительны к критике, постоянно сомневаются, достойны ли они внимания.

С перфекционизмом похожая история. Есть стремление к совершенству — человек ставит перед собой высокие планки и хочет их достичь. А есть перфекционистские опасения — страх ошибиться, страх, что другие осудят, не примут, обесценят. Все эти сочетания хорошо изучены в теории. Но как они работают в реальной жизни, когда человек идет на работу, общается с друзьями, сидит за учебниками? Это оставалось загадкой. Группа исследователей из Университета Кайзерслаутерна в Германии решила это проверить.

Команда под руководством Шарлотты Якобсен поставила эксперимент. Они хотели понять, связаны ли разные формы нарциссизма и перфекционизма не только как черты характера, но и как мысли и чувства, которые приходят и уходят в течение дня.

В исследовании участвовали 285 студентов. Большинство, 245 человек, — девушки, средний возраст которых 22 года. Целую неделю ученые следили за их состоянием. Участники до шести раз в день отвечали на короткие вопросы в своих смартфонах. Им нужно было сказать, что они чувствуют прямо сейчас: ощущают ли превосходство над другими или, наоборот, чувствуют себя недооцененными, стремятся ли к идеалу или боятся совершить ошибку.

Когда у человека случался приступ нарциссизма — то есть он вдруг чувствовал уверенность, силу, превосходство, — он чаще говорил о стремлении к перфекционизму. Ему хотелось ставить высокие стандарты и соответствовать им. При этом в такие моменты он почти не переживал из-за неудач или чужого мнения.

А вот с уязвимым нарциссизмом все вышло иначе. Когда человек чувствовал себя незащищенным, игнорируемым, непонятым, у него включались совсем другие механизмы. В такие моменты он начинал остро бояться ошибок и негативной оценки окружающих.

Получается, что эти состояния тесно связаны между собой и зависят от ситуации. Сложная задача, напряженный разговор или просто момент, когда что-то идет не так, могут запустить одновременно и перфекционистские мысли, и изменения в самооценке. Человек либо начинает чувствовать себя лучше других, либо, наоборот, переживает, что не дотягивает до ожиданий.

Авторы исследования отмечают, что и нарциссизм, и перфекционизм влияют на очень важные вещи в жизни. Уверенный нарциссизм, например, связан с лидерскими качествами. Уязвимый — с повышенной агрессивностью. Стремление к перфекционизму помогает добиваться высоких результатов в учебе или работе. А перфекционистские опасения нередко ведут к тревожности.

«Эти взаимосвязи указывают на то, что обе составляющие этих черт связаны с мотивацией к достижениям и психологическим напряжением», — пишут авторы.

Впрочем, у исследования есть и слабые стороны. Ученые сами признают: они опрашивали участников примерно раз в два с половиной часа. Неизвестно, достаточно ли этого, чтобы уловить все колебания настроения и самооценки. Тем не менее работа немецких психологов показывает главное: и нарциссизм, и перфекционизм — не застывшие черты. Они живут внутри человека, меняются от ситуации к ситуации и тесно переплетены друг с другом. Понимание того, как это происходит, может помочь лучше разбираться в себе и в том, что движет нашими поступками.