Как отношения без обязательств становятся ловушкой для психики

В современном мире формат отношений «дружба с привилегиями» становится все более популярным: люди предпочитают делить постель, но отказываются вступать в романтические отношения. Однако в формате ни к чему не обязывающих встреч не все так радужно, как может показаться на первый взгляд, рассказала «Вечерней Москве» сексолог, автор Telegram-канала Ksexology Ксения Васильева.

© Вечерняя Москва

Свобода лишь на первый взгляд

В анкетах приложений и на сайтах для знакомств аббревиатура FWB (friends with benefits — «друзья с привилегиями» — прим. «ВМ») встречается едва ли не чаще, чем «ищу вторую половинку». На первый взгляд, это гениальная конструкция: вы получаете регулярный секс, тепло и общение, но при этом сохраняете личное пространство и свободу от обязательств. Никаких тебе «Почему не написала?» или «Что за девушка целуется с тобой в сторис?». Однако на деле наша психика устроена сложнее, чем любой юридический контракт.

Иллюзия простоты таких отношений действительно может быть хорошим решением в определенных жизненных обстоятельствах. Например, после тяжелого разрыва такой формат помогает заново открыть свою телесность и вспомнить, что вы желанны, не погружаясь в новые глубокие отношения. Или в период высокой загруженности, когда на классический роман просто нет ни времени, ни сил, но физиология требует разрядки.

Исследования показывают, что мотивация у вступающих в такие отношения разная — от простого сексуального удовлетворения до попытки избежать одиночества или серьезных обязательств. Проблема в том, что даже при честной договоренности встречаться «без чувств» мозг отказывается подчиняться приказу и, к сожалению, есть обратная сторона этой свободы.

Что говорит статистика

Американские психологи провели исследование, опросив 192 человека, состоящих в таких отношениях, с интервалом в год. Результаты оказались довольно показательными: лишь 26 процентов участников сохранили формат в неизменном виде.

У 15 процентов отношения переросли в любовь, у 28 процентов трансформировались в простую дружбу без секса.

Самый же многочисленный сегмент (31 процент) составили те, кто через год полностью прекратил всякое общение с бывшим партнером. Это подтверждает главный риск: друзья с привилегиями — крайне нестабильная конструкция.

Почему так трудно держать баланс

Главный подводный камень — неизбежный когнитивный диссонанс. Согласно теории американского психолога Леона Фестингера, это состояние психологического дискомфорта, вызванного столкновением двух противоречащих друг другу знаний.

В случае с друзьями с привилегиями это конфликт между установкой («мы просто друзья») и действительностью (регулярная интимная близость, сопровождающаяся выбросом окситоцина и дофамина).

Наш мозг не различает контекста отношений. Когда вы регулярно получаете дозу гормонов привязанности и удовольствия от конкретного человека, психика начинает формировать привязанность помимо вашей воли. Вы ловите себя на том, что ждете сообщений, думаете о партнере, но тут же включаете «броню», напоминая себе об условиях «контракта». Подавленные эмоции никуда не деваются: они копятся в теле, приводя к тревоге, апатии или внезапным вспышкам раздражения.

Специалисты также выделяют еще один тревожный сценарий. Если практиковать такой формат отношений годами, психика может заучить деструктивную связку: близость — это угроза потери свободы. В будущем, когда в вашей жизни появится человек для серьезных отношений, это убеждение может включить саботаж. Вы начнете обесценивать партнера или искать в нем недостатки, чтобы вернуться в безопасную эмоциональную пустоту.

Особенно опасен этот формат, когда человек соглашается на него не с позиции силы, а с мыслью: «Меня не взяли в отношения, но на секс согласились — значит, хоть на это гожусь». Это прямой путь к снижению самооценки и формированию травматичного опыта.

Что делать, чтобы потом не было больно

Чтобы формат «друзья с привилегиями» не превратился в источник боли, психологи рекомендуют проводить регулярный «чекап».

Ревизия чувств

Раз в пару месяцев честно спрашивайте себя: «Меня все еще устраивает этот формат? Не начинаю ли я влюбляться?». Если вы боитесь задать этот вопрос, значит, вы уже в опасной зоне.

Отказ от иллюзий

Если вы втайне надеетесь, что партнер одумается и полюбит, то уходите немедленно. Исследования подтверждают: мечты о любви в таком формате отношений сбываются лишь в 15 процентах случаев. Секс не является инструментом построения отношений.

Четкие границы

Такие отношения не должны имитировать семью. Совместные закупки, ремонт, знакомство с родителями и общие отпуска — это красные флаги, которые смазывают границы и создают ложное чувство надежности.

Сигналы тела

Прислушайтесь к себе. Если перед встречей у вас сжимается живот или портится настроение — тело говорит «нет» раньше, чем сознание.

Формат «друзья с привилегиями» — это не плохо и не хорошо. Это социальный инструмент, который для одних становится способом пережить сложный период, а для других — бегством от реальной близости. Ключевой вопрос, который стоит задать себе перед погружением в этот формат: «Я выбираю этого человека, потому что действительно хочу его или потому что боюсь остаться один и соглашаюсь на суррогат?». Честный ответ на него убережет от многих сеансов психотерапии в будущем.

Ранее сексолог Ксения Васильева рассказала «ВМ», что делать, если усталость после рабочего дня и напряжение убивают желание близости в паре.