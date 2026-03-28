Профессор объяснил, почему даже любимое дело надоедает

Многие привыкли считать скуку чем-то негативным. Однако, как объяснила доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина, скука выполняет важную защитную функцию. Она рассказала, почему даже любимое дело рано или поздно начинает надоедать и как с этим справляться.

По словам эксперта, скука — это естественный адаптивный механизм, который оберегает нас от зависимости. Даже самые привлекательные и увлекательные занятия при многократном повторении неизбежно приедаются. И это не признак того, что с занятием «что-то не так», а нормальная реакция психики.

«Это естественная и полезная реакция психики, которая побуждает нас переключаться на другие, пусть и менее захватывающие, виды деятельности», — объясняет Вера Никишина.

Таким образом, скука подталкивает нас к разнообразию, не давая зацикливаться на одном и том же.

Однако у скуки есть и негативная сторона, предупреждает профессор. Когда человек вынужден долго выполнять однообразную, неинтересную, но необходимую работу, возникает состояние, которое в психологии называют монотонией. Это состояние характеризуется снижением эмоционального отклика. Человек перестаёт чувствовать вовлечённость, что напрямую ведёт к падению умственной работоспособности и потере концентрации внимания.

Выполняя однообразные действия, мы лишаемся эмоциональной «подпитки» — той энергии, которая поддерживает наше внимание и помогает справляться с задачами. Особенно остро это проявляется, когда речь идёт о делах, требующих волевых усилий, — тех, которые нам изначально неприятны или неинтересны.

Профессор рекомендует учитывать, что даже самое любимое дело требует пауз и переключений, а выполнение однообразных задач лучше разбавлять другими активностями, чтобы поддерживать эмоциональный тонус и сохранять продуктивность.