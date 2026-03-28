Почему мы краснеем, когда слышим «сексот» и «страпонтен»

Бывают слова-обманки: слышишь их и невольно смущаешься, хотя на деле они приличнее некуда. Весь фокус в нашей фантазии и — будем честны — иногда в пробелах в знаниях. Давайте разберем этот список «подозрительных» терминов вместе с Александром Долгих, чтобы больше не краснеть в разговоре.

Сексот. Нет, это не про интрижки. В советские времена так сокращали «секретных сотрудников» — тайных агентов госбезопасности. Да, слово с душком, но исключительно из-за доносов, а не из-за того, что вы подумали.

Епитрахиль. Звучит как заклинание или что-то странное, но это всего лишь часть облачения священника. Длинная лента, которая надевается на шею и символизирует благодать.

Фитинг. Чистая техника. Это соединительная деталь для труб. Главное — не добавлять в середину лишних букв, и сантехник поймет вас правильно.

Страпонтен. Если в театре или автобусе вам предложат присесть на страпонтен, не спешите возмущаться. Это просто откидное сиденье.

Мандопоп. Никакой ругани. Это сокращение от Mandarin Popular Music — так называют китайскую попсу. Иногда это слово в шутку применяют и к нашим эстрадным звездам, но в нем нет ни капли пошлости.

Гоминиды. Звучит как обзывательство, но на самом деле это мы с вами. Научный термин для семейства приматов, включающего людей. Так что называть кого-то гоминидом — это просто констатировать биологический факт.

Глиттер. Обычные блестки для макияжа или маникюра. Никаких подтекстов, просто сияние.

Анналы. Слово почтенное, латинское, означает буквально «годы». Поэтому когда кто-то «входит в анналы истории», он просто попадает в хронику событий. Официально и пристойно.

Хунвейбины. Звучит сложно и для русского уха неоднозначно, но это исторический термин. Так называли отряды молодежи в Китае времен Мао Цзэдуна.

В общем, многие слова кажутся нам «какими-то не такими» только из-за созвучия. Чтобы не моргать глазами от неловкости, иногда полезно просто заглянуть в словарь — там все гораздо прозаичнее, чем кажется на первый слух.