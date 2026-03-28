Почему люди постоянно учатся, но все равно ничего не умеют

Сегодня образовательного контента больше, чем когда-либо: лекции, подкасты, курсы и вебинары доступны практически по любой теме. Однако у многих возникает парадоксальная ситуация: человек регулярно учится, но его реальные действия почти не меняются. Почему так происходит, рассказал «Вечерней Москве» преподаватель онлайн-магистратуры «Педагогический дизайн» НИУ ВШЭ, эксперт лаборатории проектирования содержания образования Тарас Пащенко.

© Вечерняя Москва

«Сегодня обучение во многих случаях превращается в потребление образовательного контента. Человек может посмотреть десятки лекций, понимать основные идеи и узнавать знакомые концепции, но это не означает, что он сможет применять их на практике», — отметил эксперт.

По его словам, с точки зрения когнитивной психологии, существует несколько причин, из-за которых знания плохо превращаются в навыки. Первая — иллюзия понимания. После лекции или прочитанной статьи возникает ощущение, что материал усвоен. Однако узнавание информации не означает способности использовать ее в новой ситуации. Человек может хорошо понимать объяснение, но испытывать трудности, когда нужно самостоятельно решить задачу или применить принцип на практике.

Вторая причина — проблема переноса знаний. Информация, усвоенная в одном контексте, редко автоматически переносится в другой. Если обучение происходит только в формате объяснений, учащийся осваивает «понимание лекции», но не ситуацию реального действия.

Также на это влияют особенности нашей памяти. Знания закрепляются гораздо лучше, когда человек регулярно извлекает их из памяти. Пассивное чтение или прослушивание лекций создает ощущение ясности, но без активного использования информация быстро забывается.

«Попробуйте вспомнить, о чем был подкаст, который вы прослушали месяц назад. Скорее всего, в памяти возникнет основная идея, но детали вспомнить будет гораздо труднее. Если же вы обсуждали подкаст с друзьями, пересказывали его содержание, то ситуация с запоминанием и применением знаний будет куда позитивнее», — пояснил Пащенко.

Это не означает, что лекции, вебинары и курсы бесполезны. По словам эксперта, они хорошо подходят для введения в новую тему и систематизации знаний. Проблема возникает, когда от лекций ожидают формирования практических навыков.

«Навык формируется через действия. Поэтому, если цель — научиться применять знания, то образовательный процесс, даже когда он самостоятельный, должен включать задания, обсуждения, анализ реальных ситуаций и возможность пробовать применять узнанное на практике. В начале обучения важно определить, какое действие вы должны уметь выполнять по итогу, а затем уже стоит подбирать методы — лекции, практические задания, обсуждения или проекты», — уточнил эксперт.

