Психотерапевт АО «Медицина» Елена Федькина объяснила в беседе с «Чемпионатом», почему сновидения могут восприниматься как реальность. Она подчеркнула, что это нейробиологически обоснованный феномен.

Во время фазы быстрого сна префронтальная кора — зона критического мышления и оценки реальности — существенно снижает активность. В этот период мозг генерирует эмоционально насыщенные образы, не подвергая их проверке на достоверность. Переживание оказывается аффективно полноценным: страх, радость, привязанность в сновидении нейрохимически неотличимы от таковых в состоянии бодрствования.