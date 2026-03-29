Психотерапевт объяснила, почему сновидения могут восприниматься как реальность
Психотерапевт АО «Медицина» Елена Федькина объяснила в беседе с «Чемпионатом», почему сновидения могут восприниматься как реальность. Она подчеркнула, что это нейробиологически обоснованный феномен.
Во время фазы быстрого сна префронтальная кора — зона критического мышления и оценки реальности — существенно снижает активность. В этот период мозг генерирует эмоционально насыщенные образы, не подвергая их проверке на достоверность. Переживание оказывается аффективно полноценным: страх, радость, привязанность в сновидении нейрохимически неотличимы от таковых в состоянии бодрствования.
«История с молодой женщиной, ожидающей звонка после сна о бывшем партнёре, — типичная клиническая картина. Здесь работает не интуиция, а неотреагированное эмоциональное содержание: незавершённые отношения, невыраженное желание примирения или потребность в эмоциональной безопасности. Сновидение в данном случае является не прогнозом, а симптомом — маркером актуального внутреннего конфликта, который заслуживает терапевтического внимания, а не интерпретации как «знака», — сказала эксперт.