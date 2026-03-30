Мужчины и женщины рассказали о главных удивлениях во время секса

Мужчины и женщины рассказали на Reddit о том, что сильнее всего удивило их во время секса. Своими историями они поделились в разделе AskReddit в комментариях под постом пользователя с ником @Gullible-Ant-4465.

Одним из самых популярных стал комментарий мужчины, который рассказал об открытии, сделанном во время орального секса.

«Оральный секс от женщины, которой нравится этот процесс. Разница невероятная», — CommodorDLoveless, пользователь Reddit.

Другая пользовательница добавила, что ей новые ощущения во время интимной близости подарила повязка на глаза.

«Я часто с трудом могу отключить мозг перед сексом. Мой парень посоветовал мне надеть маску для сна, пока он делал мне массаж. И я поняла, что повязка — это не обязательно что-то извращенное. Иногда позволить кому-то делать то, что он хочет, пока ты ничего не видишь, это просто отдых. Это изменило мою жизнь!» — AngryAriesAllTheTime, пользователь Reddit.

Еще один мужчина признался, что очень удивился, когда впервые занялся сексом без презерватива.

«После того, как я пять лет использовал презерватив, я впервые занялся сексом без него. Тогда мне было около 25. Это подарило мне абсолютно новый уровень существования», – vizehaleb, пользователь Reddit.

