Парам назвали две веские причины вместе использовать секс-игрушки

Сексолог Тамара Занотелли посоветовала парам вместе использовать секс-игрушки. Две веские причины внести разнообразие в интимную жизнь она назвала в разговоре с изданием Metropoles.

Во-первых, как напомнила Занотелли, для многих женщин стимуляция клитора является основным путем к оргазму. Вибратор может стать важным союзником, поскольку благодаря ему происходит более точная и интенсивная стимуляция.

«Когда оргазмы становятся более частыми, качество секса в паре повышается, что положительно влияет не только на физическое удовольствие, но и на эмоциональную связь», — пояснила специалистка.

Во-вторых, секс-игрушки полезны для ментального благополучия мужчины, добавила она. Так, если в постели используется вибратор, то партнер больше не чувствует, что он один отвечает за женское удовольствие. В результате у него снижается психическое напряжение, поэтому пара может сосредоточиться на самом процессе, отметила Занотелли.

