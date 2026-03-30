Женщинам назвали три минуса распространенного вида оргазма

Сексолог Полина Девочкина предупредила, что у одного вида оргазма, который распространен среди женщин, есть три существенных минуса. Их она назвала в своем Telegram-канале.

По словам Девочкиной, она имеет в виду оргазм, для достижения которого женщины сжимают ноги.

«Ключевая проблема привычки сжимать ноги в том, что (...) потом такую стимуляцию сложно адаптировать к сексу с партнером. Банально потому что для секса почти всегда нужны раздвинутые ноги», — написала она.

Во-вторых, если женщина выучила только один способ достижения оргазма, то при малейшем отклонении от привычного сценария она не сможет достичь удовольствия, добавила специалистка. Кроме того, сжатие ног приводит к сильной компрессии сосудов. Со временем от таких оргазмов будет все меньше удовлетворения, предупредила Девочкина.

