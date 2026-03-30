Чем опасно финансовое неравенство в паре для отношений

Финансовое неравенство в паре способно привести к развитию серьезного кризиса в отношениях. Об этом предупредила семейный психолог Надежда Шегрен. По словам специалиста, причина часто кроется в убеждениях женщины, что мужчина должен быть главным добытчиком, сообщает издание NEWS.ru.

«Когда доход женщины резко обгоняет заработок партнера, пара неизбежно сталкивается с вопросами, которые раньше казались решенными: кто принимает финансовые решения, чья свобода важнее и что происходит с близостью, — отметила Шегрен.

По ее словам, женщина в данной ситуации сталкивается не столько с сопротивлением своей второй половины, сколько с убеждениями, которые годами говорили ей: деньги должен приносить мужчина.

Психолог подчеркнула, что ее клиентки зачистую описывают данный период как внутренний разлом: «Я зарабатываю — и мне как будто неловко. Вместе с тем одни пары используют этот кризис как точку роста, в то время как другие «застревают в обидах.

По словам Шегрен, экономическое неравенство способно оказать большое влияние на интимные отношения. Психолог объяснила, что в данных ситуациях следует открыто обсуждать не финансовые вопросы, а опасения и ожидания. По ее мнению, важно договориться о том, какие расходы являются общими, а какие — личными. Также очень важно, какой вклад каждый партнер вносит в отношения помимо денег — речь идет о внимании, поддержке и времени, проведенном вместе.

Ранее о том, как справиться с усталостью и тревогой весной, рассказал психиатр Василий Шуров. По его словам, самое страшное в сегодняшней жизни это многозадачность. Многим приходится ежедневно решать по 20 разных проблем. В условиях хронического стресса человек не справляется, поэтому начинает прокрастинировать, предъявляя обвинения самому себе.

«Если есть вина и стыд, но нет сил, все плохо. Это явный повод поработать с психотерапевтом, чтобы откорректировать некоторые убеждения, — подчеркнул эксперт.

Рекомендуется ограничивать информационную нагрузку, например, можно отключать уведомления на телефоне вечером, чтобы нервная система могла восстановиться. В группе риска находятся офисные сотрудники с высокой конкуренцией, люди, чьи профессии могут быть автоматизированы, а также те, кто склонен к тревожности и депрессивным состояниям.