Психотерапевт рассказал, что определяет содержание сновидений

Психотерапевт АО «Медицина» Елена Федькина рассказала в беседе с «Чемпионатом», что определяет содержание сновидений. По её словам, значительная часть снов действительно представляет собой консолидацию дневного опыта.

© Чемпионат.com

«Гиппокамп в ночное время «перезаписывает» события из кратковременной памяти в долговременную, этот процесс частично отражается в сновидениях. Этот механизм хорошо задокументирован — в частности, в работах Мэтью Уокера по нейробиологии сна», — сказала эксперт.

Вместе с тем содержание сновидений формируется не только актуальными впечатлениями, но и глубинными эмоциональными паттернами — хроническим стрессом, подавленными аффектами, незавершёнными гештальтами. Именно поэтому в психотерапевтической практике анализ сновидений сохраняет диагностическую ценность не как доступ к «скрытому будущему», а как окно в актуальное психоэмоциональное состояние пациента.