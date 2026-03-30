Исследование выяснило, когда слезы не приносят облегчения

Плач не всегда приносит облегчение, как принято считать. Новое исследование показало, что его эмоциональный эффект зависит от причины слез и может как улучшать, так и ухудшать состояние человека. Работа опубликована в журнале Collabra: Psychology (CollPsy).

Исследование провела команда под руководством Штефана Штигера из Университета Карла Ландштейнера. Ученые впервые изучили плач в повседневной жизни, а не в лаборатории или по воспоминаниям участников.

В эксперименте участвовали 106 человек, которые в течение четырех недель фиксировали каждый эпизод плача через приложение на смартфоне. Они отмечали причину, длительность и интенсивность слез, а также свое эмоциональное состояние сразу после и через 15, 30 и 60 минут.

Выяснилось, что плач — очень распространенное явление: почти 87% участников плакали хотя бы раз за месяц. В среднем на одного человека приходилось около пяти эпизодов. Однако главный вывод оказался неожиданным: универсального «облегчения» после плача не существует. Все зависит от причины.

Если слезы были вызваны личными переживаниями — одиночеством, конфликтами или ощущением перегруженности, — эмоциональное состояние ухудшалось. Положительные эмоции снижались, а негативные — усиливались и могли сохраняться до часа и дольше.

Совсем иначе работал плач, связанный с внешними триггерами. Например, при просмотре фильмов сначала наблюдалось общее снижение эмоций, но затем негативные переживания постепенно ослабевали. Слезы, вызванные трогательными или добрыми поступками, давали отсроченный эффект: примерно через 15 минут снижался уровень негативных эмоций.

Плач из-за чувства беспомощности вызывал кратковременное ухудшение настроения, но уже через 15 минут участники возвращались к нормальному эмоциональному состоянию. Также исследование подтвердило гендерные различия: женщины плакали чаще, дольше и интенсивнее, чем мужчины. При этом причины тоже отличались — женщины чаще реагировали на личные отношения, а мужчины — на медиа или чувство беспомощности.

Авторы подчеркивают, что плач сам по себе не является универсальным способом «выпустить эмоции». Его эффект тесно связан с контекстом и типом переживаний. При этом у исследования есть ограничения: оно основано на самооценке участников, а также не позволяет точно отделить влияние самого плача от влияния ситуации, которая его вызвала. Тем не менее работа показывает, что эмоциональные реакции человека сложнее, чем принято думать, а популярный совет «поплачь — станет легче» работает далеко не всегда.