Главные правила этикетка во время пикника и свиданий на верандах

Пикники и свидания на верандах: правила хорошего тона на открытом воздухе
Произвести неизгладимое впечатление на девушку можно, устроив ей свидание на лоне природы в теплый весенний день. Пикник в парке или обед на открытой террасе в ресторане на берегу прекрасно помогут скоротать время. Какие же нюансы нужно учесть, чтобы такое свидание запомнилось надолго? Эксперт по имиджу, этикету и кинетике Олеся Соколова дала советы.
Как выбрать наряд
Место для свидания в парке лучше выбрать заранее, идеально подойдет удобная скамейка в тени деревьев, защищенная от ветра, вдали от детских площадок.
Чтобы чувствовать себя комфортно на пикнике, важно, чтобы одежда была не только красивой, но и удобной. Для девушки подойдет платье длины миди и тренчкот, а также брючный костюм свободного кроя. Легкая укладка и макияж дополнят образ.
«Уместной будет красивая шляпа, которая защитит от солнца и придаст романтичности и женственности образу. Ведь наверняка захочется воспользоваться случаем и запечатлеть красоту момента на ярких фотографиях», — рассказывает эксперт.
Для мужчины прекрасным вариантом дресс-кода вместо футболки может стать рубашка из натуральных тканей и брюки, а также куртка.
«Пикник предполагает спокойствие, умиротворение, наслаждение природой, едой, поэтому сфотографируйтесь и уберите телефон в сумочку, ведь важно получить удовольствие в моменте здесь и сейчас от общения, а не от скроллинга соцсетей», — предупреждает Олеся.
Что взять на пикник
Еда для пикника должна быть простой и вкусной — холодные закуски, такие как тарталетки, канапе, сыры, овощи, фрукты, ягоды подойдут идеально. Такую еду можно есть руками и сервировать без особого труда.
Для сервировки лучше всего использовать фарфоровую посуду и стеклянные бокалы, это придаст свиданию шарма и утонченности. Существуют специальные корзины для пикника, их можно укомплектовать по своему усмотрению. И не забывайте про салфетки. Текстильные салфетки — отличная альтернатива бумажным.
Как вести себя в ресторане
Если свидание проходит на веранде в ресторане, где ярко светит солнце — широкополую шляпу и солнцезащитные очки можно не снимать.
«Но, если солнце не мешает из уважения к своему визави, солнцезащитные очки лучше снять и убрать в сумочку, ведь посторонним предметам не место на столе», — объясняет специалист.
Мужчине по правилам следует позаботиться о своей девушке и попросить официанта принести плед, если к вечеру на веранде станет прохладно.
Если девушка взяла с собой сумку, то следует позаботиться о ее местоположении во время свидания. Она не должна никому мешать.
«Если это небольшой по размеру клатч, то его можно оставить на стуле за спиной или разместить под текстильную салфетку на коленях. Если сумка объемная, ее следует расположить на специальной скамейке или на полу рядом со своими ногами. Ставить сумку на стол неприемлемо», — подчеркивает эксперт.