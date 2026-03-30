Главные правила этикетка во время пикника и свиданий на верандах

Произвести неизгладимое впечатление на девушку можно, устроив ей свидание на лоне природы в теплый весенний день. Пикник в парке или обед на открытой террасе в ресторане на берегу прекрасно помогут скоротать время. Какие же нюансы нужно учесть, чтобы такое свидание запомнилось надолго? Эксперт по имиджу, этикету и кинетике Олеся Соколова дала советы.

Как выбрать наряд

Место для свидания в парке лучше выбрать заранее, идеально подойдет удобная скамейка в тени деревьев, защищенная от ветра, вдали от детских площадок.

Чтобы чувствовать себя комфортно на пикнике, важно, чтобы одежда была не только красивой, но и удобной. Для девушки подойдет платье длины миди и тренчкот, а также брючный костюм свободного кроя. Легкая укладка и макияж дополнят образ.

«Уместной будет красивая шляпа, которая защитит от солнца и придаст романтичности и женственности образу. Ведь наверняка захочется воспользоваться случаем и запечатлеть красоту момента на ярких фотографиях», — рассказывает эксперт.

Для мужчины прекрасным вариантом дресс-кода вместо футболки может стать рубашка из натуральных тканей и брюки, а также куртка.

«Пикник предполагает спокойствие, умиротворение, наслаждение природой, едой, поэтому сфотографируйтесь и уберите телефон в сумочку, ведь важно получить удовольствие в моменте здесь и сейчас от общения, а не от скроллинга соцсетей», — предупреждает Олеся.

Что взять на пикник

Еда для пикника должна быть простой и вкусной — холодные закуски, такие как тарталетки, канапе, сыры, овощи, фрукты, ягоды подойдут идеально. Такую еду можно есть руками и сервировать без особого труда.

Для сервировки лучше всего использовать фарфоровую посуду и стеклянные бокалы, это придаст свиданию шарма и утонченности. Существуют специальные корзины для пикника, их можно укомплектовать по своему усмотрению. И не забывайте про салфетки. Текстильные салфетки — отличная альтернатива бумажным.

Как вести себя в ресторане

Если свидание проходит на веранде в ресторане, где ярко светит солнце — широкополую шляпу и солнцезащитные очки можно не снимать.

«Но, если солнце не мешает из уважения к своему визави, солнцезащитные очки лучше снять и убрать в сумочку, ведь посторонним предметам не место на столе», — объясняет специалист.

Мужчине по правилам следует позаботиться о своей девушке и попросить официанта принести плед, если к вечеру на веранде станет прохладно.

Если девушка взяла с собой сумку, то следует позаботиться о ее местоположении во время свидания. Она не должна никому мешать.