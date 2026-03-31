Психолог рассказал, помогает ли смех продлить жизнь

По словам психолога Сальниковой, смех говорит о внутренней устойчивости человека.

Приближается самый веселый праздник – 1 апреля. В этот день по традиции принято разыгрывать друзей и близких. Часто можно услышать, что смех продлевает жизнь, но так ли это на самом деле и есть ли у этого научные основания?

Клинический психолог Дарья Сальникова в разговоре с "Радио 1" отметила, что смех положительно влияет на артериальное давление, увеличивает объем легких и способствует лучшему насыщению организма кислородом, что в целом хорошо сказывается на здоровье.

Смех обладает комплексом оживления: когда ребенок рождается, мама начинает корчить рожицы, смеяться, и он, заражаясь, отвечает тем же. Это в психологии называется комплексом оживления – один из параметров, по которому оценивают нормативное развитие ребенка, – объяснила специалист.

По ее словам, во взрослом возрасте в этом нет никакой эзотерики: смех – это результат способности справляться со стрессом, удерживать баланс в конфликтах, интересах и внутренних противоречиях. Когда человек смеется, это говорит о его внутренней работе, умении преодолевать трудности и жить обычной жизнью дальше. То есть это показатель психологической несломленности.

Она также добавила, что шутки нередко помогают улаживать конфликты, а улыбка легко передается другим и создает доброжелательное, хорошее настроение.