Названы плюсы и минусы ИИ в образовании

Ваш ребенок получает задание — написать эссе или решить задачу. Вместо того чтобы ломать голову, он открывает чат с ИИ, копирует оттуда готовый ответ и... дело сделано. Знакомая картина? И наверняка вы, как и многие родители, бьете тревогу, опасаясь, что отпрыск разучится думать самостоятельно.

Но так ли страшен искусственный интеллект, как его малюют? И можно ли подружиться с ним без вреда для ума? Александр Васильченко, лидер аналитики компании крупной IT-компании, член жюри конкурсов «Топ‑30 специалистов Digital‑сферы 2022 года» и «Armenia Digital Awards 2025», автор научных статей в международных и российских изданиях в беседе с WomanHit порассуждал на эту актуальную тему.

Почему «ленивый» подход к ИИ — это плохо

Главная проблема не в самом искусственном интеллекте, а в том, как мы его используем. Если просто копировать готовые ответы, мозг действительно «ленится». Исследования показывают: студенты, которые злоупотребляют подсказками ИИ, хуже справляются с экзаменами и реальными задачами. Все потому, что они получают рыбу, а не учатся ловить ее.

«Технически, большие языковые модели — это нейронные сети, обученные на миллиардах текстов из интернета. Они предсказывают следующий символ на основе статистики, а не настоящего понимания. Если данные были изначально некорректны, ИИ повторяет ошибки — может выдать устаревшую информацию или даже придумать факты. Без самостоятельной проверки студент рискует усвоить неверные знания», — объясняет Александр.

Другая проблема — обобщение. ИИ не подстраивается под конкретного человека, его уровень и контекст. Если вы не практикуетесь сами, знания остаются поверхностными. На экзамене или в работе это обязательно всплывет.

Когда ИИ становится супер-учителем

Но есть и хорошая новость. При правильном подходе ИИ может стать не врагом, а мощным союзником. Все меняется, когда вместо «сделай за меня» вы просите «объясни, как решить» или «проверь мою идею».

«ИИ может давать персональные подсказки, подстраиваясь под ваш уровень. Новичку он объяснит проще, профи — глубже. А еще есть виртуальные лаборатории, где можно экспериментировать без риска», — отмечает эксперт.

К примеру, ребенок изучает программирование. Если он просто скопирует готовый код, то ничего не поймет. А если попросит ИИ разобрать ошибки, объяснить логику — это уже настоящая учеба. ИИ выступает как наставник, который ускоряет прогресс, но не делает работу за вас.

«Все дело в том, как и какой ИИ использовать. Есть "ленивые" версии — они просто выдают готовое, и это путь к плагиату. А есть "активные" — они побуждают думать, задают вопросы, дают подсказки, но не решают за ученика», — подчеркивает специалист.

Запрещать или поощрять

ИИ может как тормозить развитие, так и ускорять его. Все зависит от подхода. Важно, чтобы ребенок оставался главным, а ИИ был только инструментом.