Секс-работница назвала лучший тип клиентов

Секс-работница Мелисса Тодд заявила, что лучшие клиенты для нее — мужчины в счастливом браке. Плюсы встреч с ними она назвала в колонке для издания Metro.

По словам Тодд, такие клиенты после встреч отправляются домой и не пишут ей.

«Мужчина в счастливом браке не будет изводить меня бесконечными сообщениями, требуя, чтобы я хвалила его успехи на работе или достижения внуков: для этого у него есть другая женщина, более квалифицированная — жена. Кроме того, он уважительно относится к моей личной жизни, потому что у него есть своя собственная», — объяснила секс-работница.

Тодд также заявила, что иногда жены таких мужчин даже поощряют их обращение за платным сексом.

«По крайней мере, когда жена знает о тебе, можно лупить ее мужа, пока рубцы не набухнут и не зарумянятся. Неприятно беспокоиться о следах на моих скрытных женатых посетителях — я не могу выпороть их так яростно, как хотелось бы им или мне», — добавила она.

Ранее Тодд заявила, что клиенты постоянно влюбляются в эскортниц. Она убеждена, что клиенты путают это чувство с потребностью во внимании и заботе, которых им не хватает в обычной жизни.