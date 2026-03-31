«Я показываю, а ты смотришь». Психолог выделил основные функции декольте

Глубокий вырез на одежде может быть формой общения.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-психосоматолог Екатерина Тур.

«По сути это игра: я показываю, а ты смотришь. У каждого свои фантазии от этого процесса. Если мы углубимся в психоаналитическую прорубь, то увидим, что у декольте аж четыре функции. Первая — нарциссическая: показать, удержать внимание, подтвердить свою ценность и желанность. Чем глубже декольте, тем острее правила игры. Вторая функция — соблазняющая. Третья — оборонительная, для того чтобы спрятать что-то другое. Здесь имеются в виду психологические вещи, неуверенность. Четвёртая функция — это конкурентная, когда декольте показывают, чтобы войти в игру с размерами, с красотой. Это форма общения в том числе. Ты удерживаешь внимание, завлекаешь и показываешь».

