Названы простые способы избавиться от навязчивых мыслей

$81.393.44

Раскрыты простые способы избавиться от навязчивых мыслей

Lenta.ru

Психотерапевт, основатель Международного института психосоматического здоровья (МИПЗ) Сергей Мартынов рассказал, как можно самостоятельно избавиться от навязчивых мыслей. Простые способы сделать это он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Прежде всего врач подчеркнул, что навязчивые мысли необязательно говорят о психическом заболевании, однако они могут доставлять большой дискомфорт и вызывать стресс. Чтобы избавиться от них, врач посоветовал вместо попыток углубиться в них и борьбы постараться сместить фокус внимания на позитивные темы. Например, человек может представить, что только что съел вкуснейшее блюдо или пообщался с любимым человеком. Важно прочувствовать это и постараться удерживать это состояние, отметил психотерапевт.

Еще один совет Мартынова желающим облегчить свое состояние — добавлять фразу «Я замечаю мысль о том, что...» перед каждой негативной мыслью. Например, вместо «Я неудачник» говорить себе: «Я замечаю мысль о том, что я неудачник». Это создаст дистанцию между человеком и его мыслями.

Специалист добавил, что важно также постараться изменить вектор размышлений.

«Как правило, большинство людей думают о том, чего они не хотят, и это только больше погружает их в негатив. Думая о том, чего мы хотим, мы получаем больше позитивных эмоций и желание двигаться в направлении к "своему хочу". На эксплуатации этой возможности и построены все марафоны желаний», — объяснил Мартынов.

Ранее невролог Анджани Кумар Шарма перечислил причины ухудшения памяти в молодом возрасте. Он утверждает, что с такой проблемой могут столкнуться люди с хроническим стрессом.