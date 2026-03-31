Дорогие игры взрослых: почему увлечения заменили статусные аксессуары

Когда-то статус читался по марке автомобиля и сумки, часам и украшениям узнаваемого в некоторых кругах дизайна. Сегодня — по тому, чем человек занимается в свободное время.

Это вовсе не потому, что все внезапно стали духовнее, спортивнее или здоровее, а потому что хобби дают более тонкий сигнал: увлечения рассказывают про ритм жизни, круг общения и уровень вовлеченности в себя. И, что важно, это сложнее подделать. Психолог Радмила Бакирова рассказала, почему так происходит — и куда все будет двигаться дальше.

Хобби как новая валюта статуса

Если раньше маркером был бренд, то теперь — занятие. Падел, пилатес-студии, верховая езда, серфинг или гольф — это не просто спорт, а способ показать, как именно вы живете.

«Здесь работает психология принадлежности: человек демонстрирует не вещь, а среду (часто — недоступную для большинства простых смертных), к которой он относится. И в этой среде важны не деньги сами по себе, а доступ к занятию, регулярность (скажем, брать через день дорогие частные уроки не всем по карману) и возможность выделить время», — говорит эксперт.

Вместо логотипа — сценарий жизни

Сумка говорит о вкусе и, возможно, наполненности банковского счета, но не рассказывает историю. А хобби — делает это объемно и красочно. Оно сразу задает контекст: привычки к ранним подъемам (где-то заплакал очередной неофит ЗОЖа, который еще вчера был стопроцентной совой), тренировки, поездки, общение с определенным кругом настоящих небожителей. И именно поэтому такие сигналы воспринимаются как более убедительные — они органично встроены в повседневность, а не добавлены поверх нее.

Тело как главный носитель образа

Сейчас тело окончательно стало частью визуального кода — не в смысле какой-то идеальной формы, она весьма условна, а в смысле привычек, которые в нем читаются.

«Рельефные мышцы и кубики пресса, явно повышенная выносливость, потрясающая пластика — все это становится заметнее, чем любой аксессуар. Психологически это про контроль и вложение в себя: человек показывает, что у него есть ресурс не только зарабатывать, но и поддерживать форму, любить себя и проявлять заботу», — утверждает психолог.

Опыт важнее вещей

Покупка дает быстрый эффект и дешевый дофамин, но уже через мгновение и обесценивается, опыт же— наоборот: он накапливается и постепенно становится частью личности. Хобби как раз про это — они дают не только внешний сигнал, но и внутреннее ощущение насыщенности жизни. И это чувствуется со стороны — даже если никто не знает, сколько стоила экипировка или урок с крутым тренером.

Ирония новой естественности

Самое забавное в этом тренде — его показное отсутствие нарочитости. Все как будто просто увлечены, случайно втянулись, хотя на самом деле проходили мимо по своим делам, давно хотели попробовать. Но за этим часто стоит вполне осознанный выбор: где проводить время, с кем общаться и как выглядеть в этом контексте. Хобби становятся аккуратным способом заявить о себе, как бы не заявляя напрямую — что же, по меньшей мере, это делает человека здоровее, что уже не так чтобы плохо.