Сексолог объяснил, кто в группе риска возникновения порнозависимости

У бизнесменов есть риск развития порнозависимости из-за нехватки времени. Об этом «Газете.Ru» рассказал сексолог-психотерапевт Андрей Булах.

«Предприниматели — это особая группа риска. У таких людей, как правило, изначально более высокий уровень тестостерона и сексуальных потребностей. При этом они работают 24/7, и у них иногда просто нет времени и сил на реальный секс. Однако сексуальная разрядка для мужчины — один из эффективных способов расслабиться, поэтому на помощь приходит мастурбация. Она менее энергозатратна, и оргазм происходит значительно быстрее», — заявил эксперт.

По словам врача, в тот момент, когда мужчина начинает совмещать мастурбацию с порно и делать это на постоянной основе, у него формируется устойчивый условный рефлекс. Булах заявил, что порностимулы постепенно могут стать обязательным условием для возбуждения, причем доза такой мотивации постоянно растет.

«Возникает привыкание. Порнография стимулирует потребность в сексуальной разрядке, даже когда физиологической потребности уже нет. Это как с перееданием: когда сытому человеку показывают вкусное блюдо, он начинает есть, даже если уже не хочет», — отметил сексолог.

Булах рассказал, что во врачебной практике ему встречались предприниматели, которые были настолько зависимы, что тратили десятки миллионов рублей на вебкам-моделей, чтобы те совершали для них определенные действия в прямом эфире. Врач отметил, что мужчины искренне верят, будто «сбрасывают напряжение», но на деле становятся заложниками навязчивой мастурбации, которую сложно контролировать. Со временем, выходя за рамки реальной потребности, она перестает расслаблять и начинает истощать физически и эмоционально.

«Когда большие дозы «быстрого дофамина» приводят к зависимости от оргазма «под порно», человек перестает контролировать процесс и у него часто возникают срывы, как при других зависимостях. Бизнесмен включил компьютер, чтобы поработать, а переключился на порносайт или веб-кам. Так же со временем отмечается «рост дозы»: для возбуждения необходимы все более сильные стимулы. А потом наступает «сексуальное похмелье». Осознание вреда от этой привычки часто порождает переживания, чувство вины и ощущение беспомощности. Но при отказе человек испытывает «синдром отмены» и происходит очередной срыв», — предупредил врач.

Булах обратил внимание, что регулярный «слив» сексуального желания через мастурбацию и привязка к порносценариям негативно влияет на секс в паре.

«Если мужчина постоянно занимается мастурбацией, потребность в сексуальном контакте снижается. Связь между порнографией и мастурбацией работает по принципу условного рефлекса. Мужчине становится тяжело возбудиться без этих стимулов, а те образы и действия, которые его возбуждают на экране, не всегда можно воспроизвести в реальной жизни. Стандартный секс его уже не возбуждает, а предложить своей женщине вещи из порно он чаще не может. А к партнершам, которые готовы реализовать все его фантазии, они, как правило, не испытывают чувства», — объяснил психотерапевт.

Булах заявил, что такая зависимость от порно напрямую бьет не только по отношениям, но и по бизнесу.

«Оргазм — это мощный релаксант. После него снижается активность и здоровая агрессия, которые так необходимы в деловой среде. Если мужчина уставший, удовлетворенный, расслабленный, у него пропадает потребность доказывать, завоевывать, рисковать. С другой стороны, если он смотрит, например, агрессивное порно, где главный герой проявляет жестокость по отношению к женщинам, это усиливает его агрессивный паттерн. В таком случае враждебность вырывается наружу и может негативно сказаться, в том числе на отношениях в бизнесе», — предупредил врач.

