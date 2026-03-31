Психолог объяснил, почему человек долго не отвечает на прочитанное сообщение

Психолог Родион Чепалов рассказал, что затянувшееся молчание после прочтения сообщения часто обусловлено психологическими защитами и стремлением избежать эмоционального напряжения.

«Человек прочитал сообщение, испытал напряжение и «отложил» контакт, чтобы не сталкиваться с эмоциями», — заявил эксперт в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, в основе такого поведения могут лежать когнитивные искажения, избегающий тип привязанности или более простые механизмы вроде прокрастинации и эмоциональной перегрузки.

Чепалов добавил, что молчание иногда выступает формой пассивной агрессии, когда человек использует игнорирование как способ наказания собеседника.

