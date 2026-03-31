Психолог рассказала, когда юмор используется как защита при знакомстве

Психолог Сальникова рассказала, когда юмор используется как защита при знакомстве

Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, что самоирония на ранних этапах знакомства часто служит реакцией «замри», позволяя человеку держать оборону и наблюдать за развитием ситуации.

«Когда мы можем над собой пошутить, легко к этому относимся, то, значит, немножко держим оборону и наблюдаем, что будет происходить дальше», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, важно различать, когда чёрный юмор выступает нападением, а когда — способом сгладить конфликт и перевести общение в рациональное русло.

Сальникова добавила, что в стрессовой ситуации психика выбирает одну из реакций, поэтому необходимо осознавать, где, с кем и как уместно шутить.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей усомнилась в серьёзном влиянии братьев и сестёр на личность ребёнка.