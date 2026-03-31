Психолог рассказала, когда юмор используется как защита при знакомстве

Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, что самоирония на ранних этапах знакомства часто служит реакцией «замри», позволяя человеку держать оборону и наблюдать за развитием ситуации.

«Когда мы можем над собой пошутить, легко к этому относимся, то, значит, немножко держим оборону и наблюдаем, что будет происходить дальше», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, важно различать, когда чёрный юмор выступает нападением, а когда — способом сгладить конфликт и перевести общение в рациональное русло.

Сальникова добавила, что в стрессовой ситуации психика выбирает одну из реакций, поэтому необходимо осознавать, где, с кем и как уместно шутить.

