Психолог рассказал о влиянии настольных игр на интеллект

Психолог Андрей Дорожкин рассказал, что классические настольные игры, такие как шахматы, шашки и нарды, учат людей справляться с жизненными трудностями через развитие стратегического мышления и эмоционального интеллекта.

«И самое главное, если говорить о психологии, — это умение не поддаваться своим эмоциям, оставляя их позади, чтобы они не мешали делать верные ходы», — сказал специалист в беседе с сайтом «Крым 24».

По словам эксперта, подобные игры учат принимать реальный результат независимо от изначальных ожиданий.

Дорожкин добавил, что этот навык особенно полезен в повседневной жизни, так как помогает людям увереннее действовать в различных обстоятельствах.

