Психолог объяснил феномен нейросериалов про «отношения» фруктов

Соцсети захватил новый тренд — ИИ-видео, где персонажи в образах овощей, фруктов и других продуктов строят отношения, женятся, флиртуют и разводятся. Фруктово-овощные драмы собирают миллионы просмотров и сотни тысяч лайков. RT изучил феномен этого тренда и узнал у психолога, почему подобные видео вызывают такой интерес.

В сети на платформах с вертикальными видео стал популярен новый тренд. Пользователи создают ИИ-видео, где персонажи — овощи, фрукты, ягоды, а также различные продукты — строят отношения, флиртуют и устраивают скандалы.

Типичный сюжет роликов развивается примерно так: Малина изменяет супругу с боссом-Огурцом. Позже выясняется, что она беременна, и вместе с мужем-Малиной они празднуют это событие. После рождения «ребёнка» обнаруживается, что малыш — корнишон. Это приводит к громкой ссоре семейной пары: брак под угрозой распада.

Герои видео также могут проявлять коварство. Например, злодей в образе Брюссельской капусты заманивает на фальшивое свидание Брокколину (брокколи), чтобы опозорить её перед мужем — так интриган сводит с ним старые счёты.

В основном персонажами становятся овощи и фрукты, но фантазия пользователей ими не ограничивается. В некоторых фильмах влюбляются, изменяют и разводятся самые разные продукты и вещи — от ягод и банок с газировкой до флаконов парфюма и столовых приборов.

Абсурдно, но увлекательно

Пользователи сами удивляются, как сильно они залипают на данный контент. Более того, в комментариях под роликами помогают друг другу разбираться в сюжете фруктово-овощных драм, обсуждают характеры героев и спорят, как им лучше поступить.

В рамках тренда создаются целые мини-сериалы с собственными сюжетными арками и персонажами. Один из самых ярких примеров — Fruit Love Island. Это ИИ-пародия на популярное американское реалити-шоу, в котором участники должны строить друг с другом отношения, чтобы получить денежный приз. Во фруктовой версии сериала бананы, клубника и различные продукты флиртуют, ругаются, изменяют, и каждая серия такого нейросериала собирает миллионы просмотров за считаные дни.

Есть у тренда и критики. Одни пользователи переживают, что на откровенные сцены с участием милых фруктов могут случайно наткнуться дети. Другие называют подобный контент «ИИ-мусором» (AI-slop), лишённым смысла и художественной ценности, но при этом активно продвигаемым алгоритмами.

Споры о негативном влиянии ИИ-контента уже вышли за пределы комментариев под роликами. Так, популярная шведская певица Зара Ларссон оказалась в центре скандала после того, как рассказала подписчикам, что ей нравится смотреть фруктовые драмы и что ей нужно узнать, что там происходит у Шоколадины и Клубнерто.

Часть аудитории артистки отреагировала резко негативно на эту шутку. Фанаты обвинили девушку в поддержке и продвижении ИИ-мусора, который, по их мнению, наносит вред индустрии искусства, а также экологии. Ларссон пришлось извиниться перед поклонниками. Она также заявила, что только хотела пошутить и не поклонница подобных видео.

Кроме того, появляется всё больше ироничных роликов, которые высмеивают популярный тренд. Некоторые пользователи снимают собственные версии тренда с обычными продуктами, рисуя им «лица» маркерами. Подпись к таким видео, как правило, гласит: «Когда не умеешь пользоваться нейросетями».

Почему это нравится?

Популярность подобных примитивных сюжетов, несмотря на критику, объясняется понятными психологическими механизмами. Как отметил в беседе с RT доцент, декан факультета юридической психологии МГППУ, профессор кафедры клинической и судебной психологии Николай Дворянчиков, интерес к таким ИИ-сериалам кроется в их психоэмоциональной безопасности.

«Предсказуемость сценария (измена, конфликт, наказание или абсурдное примирение) создаёт эффект эмоциональных качелей без реальных рисков. Зритель получает возможность безопасно переживать скандальный и острый контент, но при этом сохраняет дистанцию от происходящего благодаря неодушевлённой природе персонажей», — пояснил эксперт.

Кроме того, такой контент идеально вписывается в логику алгоритмов коротких видео. По мнению психолога, феномен slop-контента работает на понятные алгоритмы. Короткие, яркие и вызывающие мгновенную реакцию видео заточены на удержание внимания в вертикальных видеосервисах, где главное не художественная ценность контента, а его виральность, то есть способность стремительно распространяться путём сарафанного радио, когда пользователи сами делятся друг с другом интересным содержанием.

Тем не менее обычно перенос человеческих свойств на животных и неодушевлённые предметы характерен для детской игры. Однако в случае с любовными драмами оживших фруктов и овощей подобные приёмы в большинстве своём нашли отклик у взрослой аудитории. Эксперт объясняет этот феномен способами переработки эмоционального опыта.

«Использование фруктов или овощей в качестве персонажей позволяет авторам и зрителям обходить внутреннюю цензуру. Истории, которые выглядели бы как токсичная или абсурдная бытовая драма с участием людей, вызывали бы отторжение. Перенос на неодушевлённые объекты превращает подобную историю в условную игру, легитимизируя интерес к низким темам, и сопровождается эмоциональной разрядкой», — рассказал Дворянчиков.

По словам психолога, в работе «Остроумие и его отношение к бессознательному» Зигмунд Фрейд описывал это как «смещение», то есть перенос акцента на второстепенные и абсурдные элементы для обхода внутренней цензуры.

Эксперт также добавил, что восприятие абсурдных драм у взрослых людей связано с особенностями их воспитания и опыта. Современные взрослые, выросшие на анимации и видеоиграх, сохраняют так называемое игровое сознание.