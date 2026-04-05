В чем суть гармоничных отношений

Сегодня всё чаще приходится слышать, что в гармоничных отношениях никто никому ничего не должен. Живут себе две самодостаточные личности, которые не изводят друг друга претензиями и упрёками. И вместе они только по велению сердца, а не в силу каких-либо обязательств. Такой подход многим действительно глубоко по душе. Хотя некоторые и считают, что это противоречит самим принципам семейной жизни. Так возможно ли на самом деле счастье в отношениях, в которых никто никому ничего не должен? И вообще должны ли супруги что-либо друг другу?

Живу как хочу

Свобода от обязательств позволяет ощутить независимость от всего окружающего мира, стать хозяином собственной судьбы.

Некоторые психологи считают, что, руководствуясь в первую очередь чувством долга, мы вживаемся в образ жертвы. Искренние чувства и любовь в результате заменяются болезненными «надо», «должен», «а как иначе?», что является верным признаком созависимых отношений.

Поэтому, считают ряд специалистов, первым шагом к формированию целостности человека может стать понимание того, «что никто никому ничего не должен».

«Целостный, свободный, гармоничный человек делает что-то для другого, исходя из своего желания и не ожидая чего-либо в ответ», – считает автор одной из психологических статей.

Согласные с ней комментаторы пишут, что если всё время приносить своё удовольствие и счастье в жертву другому, то рано или поздно ты этого другого просто возненавидишь.

По мнению сторонников этой теории, люди в отношениях должны руководствоваться только собственными желаниями.

«Слово «должен» из армейского, солдатского обихода, где есть обязательная служба. У адекватных людей дружба, любовь – всё происходит естественным путём. Хочешь – делаешь, не хочешь – не делаешь», – уверен форумчанин Вася-Простак.

Существуют даже специальные курсы, на которых людей учат понимать, что «собственные интересы важнее интересов других людей», а потому их достижение всегда должно стоять на первом месте.

«Такой эгоизм заложен в нас самой природой и является абсолютно естественным и нормальным», – уверен один из авторов такого тренинга.

Посетители этих курсов признаются, что, освободившись от давящего чувства долга, ощутили, наконец, свободу и собственную полноценность.

Подводные камни

Многие воспринимают это как руководство к полному освобождению от каких-либо обязательств перед избранником.

«Мы живём один раз, и надо делать только то, что тебе нравится и хочется. Иначе как ты почувствуешь себя счастливым?» –считает одна из пользовательниц сети.

В результате человек освобождает себя от любых обязательств по отношению к партнёру. Он не считает нужным заботиться о психологическом комфорте избранника, подстраиваться под него, идти на компромиссы. При этом от своей второй половины такие люди, как правило, ждут именно этого – понимания, принятия, поддержки.

Однако любой партнёр устанет от игры в одни ворота. И либо тоже начнёт играть по тем же правилам, заботясь только о себе, либо вообще уйдёт.

Люди, считающие, что в отношениях главное – их собственный комфорт, как правило, не способны работать над этими самыми отношениями. Для них само понятие «работать над отношениями» вообще непонятно. Как только те или иные отношения перестают приносить удовольствие, люди переступают через них и отправляются заводить новые. То есть как только появляются обязательства и условия, люди предпочитают расстаться.

Взял обязательства

Однако многие, наоборот, уверены, что семья во многом построена на слове «должен». А всё остальное – лишь общение по интересам.

«Когда слышу о том, что в семье никто ничего никому не должен, внутренне содрогаюсь. А разве это не то, на чём построена семья? Разве, когда болеет ребёнок, мы не меняем свои планы, хотя нам этого не хочется? Или когда слабы родители? Да, у нас были свои планы. Но кто, если не мы?.. Или когда кто-то из супругов теряет работу, разве не должен второй его поддержать?» – недоумевает одна из пользовательниц социальных сетей.

Утверждение же, что никто никому не должен, формирует потребительское отношение. Причём не только к близким, но и к обществу в целом.

«Никто никому не должен» разрушает все отношения… Очень необременительная позиция для равнодушного общества. Если это будет сказано кем-то в тайге, среди людей… из тайги этот человек не выйдет… Сказано будет в море на корабле – экипаж вернётся без этого человека. Это – философия разъединения людей», – убеждена форумчанка Лидия.

Многие уверены, что взамен свободы делать всё что вздумается приходит одиночество, и отношения без обязательств лишены всякого смысла.

«Если вы-таки хотите только таких отношений, то имейте мужество озвучить своему партнёру вслух следующее: «Я с тобой только до тех пор, пока нам с тобой хорошо. Как только мне что-то перестанет нравиться, я ухожу». Интересно, надолго ли он после этого с вами задержится?» – пишет на форуме Инта.

Очень часто обязательства превращаются в способ манипуляции. Не секрет, что супруги порой пребывают в полной уверенности, что вторая половина им должна по определению. И на этом основании постоянно предъявляют свои требования, вселяют друг в друга чувство вины. В этом случае избранник воспринимается не как самостоятельная личность, а как средство достижения целей, обеспечения благополучия и т.д.

Отношения, в которых партнёр свято верит в то, что муж или жена должны ему уже по определению, тоже обречены на разрушение. Потому что в таких отношениях у человека отсутствуют стремление и желание работать над собой, своими недостатками, пытаться искать компромиссы, стремиться понять свою вторую половину, заботиться о ней. А зачем, если партнёр и так должен?

Другая крайность – человек полностью подчиняет свою жизнь избраннику. Все свои действия и поступки он согласовывает с жизнью партнёра. Например, женщина не может никуда пойти с подругами, потому что должна проводить время с мужем. В таких созависимых отношениях человек стремится к слиянию с партнёром, по сути, отказываясь от собственной жизни.

По доброй воле

Как уверяют специалисты, отношения предполагают взаимные уступки, лояльность и отдачу.

«Гармоничные отношения основаны на равноправии, взаимном уважении, разделении ответственности и эмоциональной близости. Однако переход к этой степени требует высокой осознанности от партнёров, – считает психотерапевт Евгений Кульгавчук. – Современная российская семья сегодня – это меньше императивов «должен», больше поиска «хочу» и «как нам комфортно». Меньше иерархии и предписаний, больше переговоров и партнёрства».

В гармоничных отношениях ни один из партнёров не ставит свои интересы на первое место, при этом полностью игнорируя интересы другого человека. Они умеют говорить, договариваться, находить компромисс. Причём это приносит им радость и чувство удовлетворения.

По-настоящему близкие люди заботятся друг о друге, стараются обеспечить своей второй половине психологический комфорт исключительно по собственному желанию, а не из-под палки. Для них заботиться о благополучии, здоровье и комфорте родного человека – так же логично и естественно, как и о своём собственном. Они не ведут подсчёт тому, что сделали для партнёра, и не требуют от него компенсации за свои жертвы, потому что жертвами это не считают.

Если же в отношениях вы постоянно наступаете себе на горло или требуете этого от другого – долго они не протянут. Или превратятся в унылое существование двух несчастных людей, испытывающих друг к другу неприязнь.

В счастливых парах оба партнёра по доброй воле берут на себя обязательства друг за друга и несут их по жизни, не чувствуя себя жертвой. И в этом случае они действительно могут с гордостью сказать, что в их отношениях никто никому ничего не должен.