Психолог назвала одну из причин деструктивной привязанности к бывшим партнерам

Отсутствие чёткого завершения отношений может привести к неуверенности в себе и желанию возобновить общение с «исчезнувшим» человеком.

Неопределённость мешает пережить расставание и двигаться дальше. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала гештальт-терапевт и семейный консультант Ольга Дулепина.

«Мне кажется, такая причина, которую недавно назвали специальным термином «гостинг», это точно путь в застревание. Он исчезает как призрак, то есть не происходит вот этого нормального завершения в виде хоть какого-то разговора, человеческого, открытого. Научные исследования говорят, что когда именно такая причина расставания, то человек с большой долей вероятности останется сам, останется наедине с собой с большей неуверенностью, он будет продолжать хотеть возобновить общение, он будет с большой вероятностью открывать социальные сети, проверять бывшего, может быть, даже программы-шпионы, могут быть анонимные боты. То есть не происходит вот этого завершения в сравнении, когда человек получил однозначный отказ. Он получил, он услышал «нет» в том или ином виде, но это «нет» однозначное. Люди отряхнулись и пошли дальше по жизни. А что происходит, когда не происходит завершение? Психика не перепрошивается, нейронные связи не сразу разрушаются, когда человек исчезает, когда человек в голове ещё есть. Это очень трудная ситуация».

Ранее психолог Елена Соловьёва назвала основные причины гостинга. Чаще всего за внезапным прекращением общения скрываются зависть, боязнь конфликта и нежелание брать на себя ответственность.