Хочу перемен, но боюсь: как сдвинуть себя с мертвой точки

Вы давно понимаете, что работа превратилась в каторгу, отношения висят на честном слове, по утрам нет ни сил, ни желания вставать с кровати. И где-то глубоко внутри зреет мысль: так больше не может продолжаться. Но проходит день, неделя, месяц, и вы по-прежнему сидите на том же стуле, с тем же человеком, с той же тяжестью в груди.

Почему? Потому что желание перемен и готовность к ним — разные вещи. Первое есть у всех. Второе нужно вырастить. И тут не поможет ни волшебный пендель, ни мотивационные ролики... Тут нужно приложить усилия и работать над собой. Вместе с психологом Еленой Пермяковой разбираемся подробнее как перестать ныть и начать двигаться.

Осознайте, что недовольство — это не враг, а компас

Многие привыкли считать негативные эмоции чем-то постыдным. Злиться нельзя, жаловаться стыдно, нытье — признак слабости. На самом деле чувство недовольства, раздражение, тоски — лучшие индикаторы того, что жизнь пошла не туда. Это сигнальная система вашей психики. Она кричит: стоп, здесь что-то не так.

«Чем сильнее дискомфорт, тем понятнее послание. Вместо того чтобы затыкать эти чувства, попробуйте их расшифровать. Что именно вас раздражает? В какой момент становится особенно тошно? Ответы на эти вопросы укажут направление для перемен. Без них вы будете тыкаться как слепой котенок», — комментирует эксперт.

Посмотрите правде в глаза: что будет через 5 лет, если ничего не менять

Самый сильный мотиватор — это честно прожитый страх. Закройте глаза и представьте, что будет, если вы ничего не станете менять. Оставляете ту же работу, те же отношения, тот же быт. И так проходит год, два, пять, десять.... Как вы выглядите? Что чувствуете по утрам?

«Если от этой картинки становится по-настоящему жутко — отлично. Значит, вы созрели. Если вам все равно или даже немного комфортно от мысли о стабильности, то ваше желание перемен пока ненастоящее. Возможно, вас толкают подруги, модные статьи или страх упущенных возможностей. Но внутреннего топлива нет. Честно прожитый страх будущего — самый надежный двигатель. Он работает лучше любых аффирмаций», — отмечает Елена.

Конкретизируйте, чего вы хотите, а не от чего бежите

Самая частая ошибка — формулировать желания через отрицание. Хочу уйти с этой дурацкой работы. Хочу расстаться с этим человеком. Хочу перестать жить в этой съемной однушке. Проблема в том, что такие формулировки не дают мозгу новой цели. Они только фиксируют его на том, от чего вы бежите.

«Бегство — плохой советчик. Оно заканчивается, как только вы выдохнулись. Попробуйте иначе. Вместо „уйти с работы“ напишите: „найти идеальное место, где меня ценят и платят на 30% больше“. Вместо „расстаться“ напишите: „построить отношения, где я могу быть собой и не бояться критики“. Конкретная позитивная цель будет работать, как маяк. Он виден даже в тумане страха. Без него вы будете просто метаться», — говорит психолог.

Договоритесь с мозгом: страх — это не приказ к отступлению

Ваш мозг — консервативное животное. Его главная задача сохранить вас в безопасности. А все новое для него — потенциальная угроза. Поэтому, как только вы решаетесь на перемены, он начинает рисовать ужастики в вашем воображении, которые будут похлеще, чем сюжеты в книгах Стивена Кинга... Это не потому, что вы трус. Просто так устроена наша нервная система.

«Вместо того чтобы бороться со страхом или стыдиться его, признайте его нормальной реакцией. Скажите себе: да, мне страшно, но это естественно. Страх не запрещает действовать. Он просто идет рядом. Вы можете бояться и при этом делать, можете трястись и при этом отправлять резюме. Можете нервничать и при этом идти на свидание. Отделите чувство от действия. Это ключевой навык», — комментирует Елена.

Окружите себя теми, кто уже там, где вы хотите оказаться

Мы не замечаем, как сильно окружение тянет нас вниз или толкает вверх. Если ваши друзья, коллеги и родственники считают, что в 35 менять профессию поздно, а ходить в спортзал — это бесполезная трата времени, вы будете плыть против мощного течения. Вам будет казаться, что вы сошли с ума. Все-таки человек — существо социальное. Нам нужно зеркало, в котором мы видим одобрение.

«Найдите тех, кто уже живет так, как вы хотите. Не обязательно бросать старых друзей. Просто добавьте в свою жизнь новых людей. Пойдите на курсы, в клубы по интересам, на встречи профессионалов. Даже просто подпишитесь на другие аккаунты в соцсетях. Когда вы видите вокруг себя людей, для которых перемены — это норма, ваш мозг перестает воспринимать их как угрозу», — отмечает психолог.

Начните с крошечного шага, а не с глобального переворота

Самая большая ошибка — требовать от себя подвига. Уволиться завтра без подушки безопасности. Разорвать отношения сегодня вечером несмотря ни на что (это, естественно, не касается ситуации, когда нужно бежать еще вчера, поскольку вам угрожает опасность). Сесть на жесткую диету с понедельника. Глобальные решения пугают мозг настолько, что он просто парализует волю. И вы остаетесь на месте. Выход в микрошагах. Не похудеть на 10 кг, а почистить питание и исключить сладости на две недели. Не найти любовь всей жизни, а зарегистрироваться на сайте знакомств и просто пообщаться.

«Маленькое действие не вызывает ужаса, потому что оно выполнимо. И главное, что оно запускает механизм изменений. После первого шага вам будет легче сделать второй. Инерция начнет работать на вас, а не против», — говорит эксперт.

Введите полезные ритуалы, а не боритесь с вредными привычками

Пытаться резко бросить курить, заедать стресс или зависать в телефоне по ночам — почти безнадежная затея. Потому что борьба требует огромной силы воли, а она не бесконечна. Работает обратная стратегия: не убирать плохое, а добавлять хорошее. Хотите проводить меньше времени в телефоне? Добавьте в расписание вечернюю прогулку или чтение перед сном. Хотите питаться лучше? Добавьте один овощ в каждый прием пищи. Хотите больше двигаться? Добавьте 15-минутрую зарядку после душа. Новые привычки постепенно вытесняют старые. И для этого почти не нужна сила воли, нужна только повторяемость. Организм сам перестроится, когда поймет, что новый ритуал приносит удовольствие или хотя бы не вызывает отвращения.

Смените картинку: внешние перемены запускают внутренние

Когда вы меняете что-то во внешнем мире (прическу, гардероб, обстановку в комнате, маршрут до работы) вы даете мозгу сигнал: жизнь движется, старое закончилось. Это ломает паттерны. Вы перестаете автоматически действовать по накатанной колее. Свежая стрижка не решит проблему нелюбимой работы, но она может стать первым домино, которое запустит цепочку решений.

«Не ждите, что внешние перемены все исправят. Используйте их как якорь: я изменился внешне, значит, я готов меняться внутренне. Это просто инструмент, который работает», — говорит Елена.

Примите, что идеального момента не существует

Вы ждете, когда станет меньше стресса, больше денег, дети подрастут, похудеете к лету. Искренне веря, что вот тогда-то и начнется новая жизнь. Не начнется. Потому что идеального момента не бывает никогда. Всегда будет что-то мешать: усталость, кризис, не сезон, ретроградный Меркурий... Это просто способ отложить страх на потом. Разрешите себе начать неидеально, с той точки, где вы сейчас находитесь. Не с понедельника, не с первого числа, не с нового года. Эти фразы — синоним слова никогда. Сделайте одно маленькое действие прямо сейчас и каждый день старайтесь менять свою жизнь к лучшему.