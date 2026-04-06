Почему дискриминируют некрасивых людей и что такое «привилегия красоты»

Современное общество по-прежнему одержимо красотой, несмотря на популярные тренды по принятию себя. Victoria’s Secret — яркий тому пример: бренд попытался отойти от общепринятых стандартов красоты, но все же вернул на подиум худых и высоких моделей, словно подтверждая, что индустрия не готова окончательно расстаться с прежними идеалами. Конвенционально красивые люди до сих пор получают «проходку» везде — в рекламе, массовом кино, моде, — но и в реальной жизни им живется куда легче: для этого явления даже придумали специальный термин «привилегия красоты». Как быть тем, кому не повезло в генетической лотерее, и как работает скрытое угнетение «некрасивых» — разбиралась «Лента.ру».

© Lenta.ru

Новые привилегии

В сети уже давно обсуждают, как в современном обществе работает так называемая pretty privilege — «привилегия красоты». Этот термин описывает парадокс, при котором к красивым людям изначально относятся лучше и доброжелательнее, чем к менее привлекательным. Причем это происходит почти автоматически, даже если для хорошего отношения нет объективных причин.

Одно из вирусных видео в TikTok рассказывает, что у «привилегии красоты» есть три уровня. На первом — просто симпатичные люди, которые могут воспользоваться своей внешностью в определенных ситуациях. Например, симпатичная девушка в баре вполне может рассчитывать, что к ней подойдут познакомиться и угостят напитком.

На следующий уровень попадают девушки, которых автор ролика оценивает на «восемь из десяти»: эти люди, как правило, красивее большинства своих сверстников. Женщины на втором уровне особенно не стараются кому-то понравиться, но к ним и так приковано внимание окружающих.

На третьем и последнем уровне расположились люди, которые делают из своей внешности карьеру. Обычно это модели, актеры и инфлюэнсеры. Для них оставаться красивыми — это почти обязанность. Благодаря своей внешности они получают гораздо больше благ, чем остальные, хотя может казаться, что они ничего для этого не делают.

Примерно по такому же механизму работает и «привилегия худобы». Согласно этой концепции, у стройных людей куда больше социальных преимуществ и возможностей, даже если речь идет о совершенно повседневных вещах. К примеру, худым гораздо проще найти одежду по размеру в магазинах массмаркета.

Привлекательность по науке

«Привилегия красоты» и «привилегия худобы» — это не просто наблюдения из жизни и соцсетей. Профессиональные психологи подтверждают правдивость этих концепций: к традиционно красивым людям действительно чаще всего относятся необъяснимо хорошо.

Еще в 1920-е годы психолог Эдвард Ли Торндайк открыл так называемый эффект ореола, или гало-эффект, — когнитивное искажение, при котором общее впечатление о человеке влияет на оценку его отдельных черт. Так, люди часто несправедливо додумывают хорошие или плохие качества своих собеседников, основываясь только на их внешности.

К примеру, если человек кажется непривлекательным, то окружающие могут автоматически считать его менее добрым, глуповатым и в целом менее приятным. Напротив, к конвенционально красивому человеку изначально будет более принимающее отношение.

Массовая культура довольно часто использует стереотип о том, что некрасивые люди не могут быть хорошими. У злой королевы из «Белоснежки» кривой нос, бородавки и синяки под глазами, а у другого известного киношного злодея — Волан-де-Морта из «Гарри Поттера» и вовсе нет носа, он бледный и безволосый. Но зрителей это не удивляет: наоборот, кажется, что злые люди и должны выглядеть некрасиво.

Из-за подобных стереотипов «некрасивые» люди вынуждены сталкиваться с дополнительным трудностями, а «красивые» — получают новые преимущества.

По этому поводу в Reddit завирусилась тема «Что можно делать красивым людям, но нельзя некрасивым?». Пользователи приводили довольно неочевидные примеры: клиенты оставляют больше чаевых привлекательным официантам, а красивым певцам или певицам необязательно писать хорошую музыку, чтобы оставаться популярными.

Психолог Комила Шахани-Деннинг обобщила данные нескольких исследований, и все они приходят примерно к одному и тому же выводу. Красивым людям действительно проще жить, и это проявляется в совершенно разных ситуациях: учителя часто ставят более высокие оценки привлекательным ученикам, а избиратели охотнее голосуют за симпатичных кандидатов.

Но самое поразительное — то, как «эффект ореола» работает даже в зале суда. Шахани-Деннинг пишет, что присяжные склонны проявлять больше мягкости к подсудимым с приятной внешностью. Этот феномен можно было заметить и по новостям о том, как женщины сходят с ума по конвенциональному красавчику Луиджи Манджоне — американскому подсудимому, который застрелил главу UnitedHealthcare.

Угнетение некрасивых

Однако у таких привилегий есть и обратный эффект. Американский психолог Стефани Джонсон заметила, что «привилегия красоты» может сыграть против конвенционально красивых женщин на рабочем месте. Зачастую привлекательных женщин считают менее компетентными специалистами, особенно в традиционно «мужских» профессиях или на руководящих постах.

Но это все равно не то же самое, с чем сталкиваются люди, чья внешность считается менее привлекательной. Профессор американского Суортмор-колледжа Джонни Таккар еще в 2014 году выпустил статью, в которой озвучил нетривиальную идею — общество на самом деле угнетает некрасивых людей.

Он сравнивал это явление с расизмом: темнокожие люди сталкиваются с дискриминацией чаще белых, хотя тоже не выбирают, с каким цветом кожи рождаться.

Издание Trill, позиционирующее себя как «голос поколения Z», посвятило целый материал феномену «угнетения уродов». Журналистка Венера Ямамото просмотрела сотни видео в TikTok и пришла к выводу, что из-за недостатка «привилегий красоты» страдают очень многие молодые люди.

Ямамото заметила, что многие из людей, считающих себя некрасивыми, на самом деле имели вполне симпатичную внешность. Но они искренне считали себя непривлекательными, потому что окружающие внушали им сильное чувство ненависти к себе и долго разрушали их самооценку.

«Я обнаружила, что у них есть одна общая черта: люди ужасно с ними обращались», — пишет журналистка.

«Если вы никогда раньше не считали себя уродливым, вы, возможно, никогда не поймете, каково это. Неважно, как вы выглядите. И неважно, насколько вам безразлично, что о вас думают другие. Если с вами всю жизнь обращаются определенным образом, это неизбежно повлияет на то, как вы сами к себе относитесь», — статья Trill.

Многие жаловались, что их недостаточно красивая, по их мнению, внешность буквально мешала им и в жизни, и в работе. Пользователь Reddit @ravenbard прочувствовал это на себе: он устраивался работать на кассу в магазин, но очень быстро оказался на складе, где его не могли видеть клиенты.

«В первый же день на работе меня перевели на заполнение полок и инвентаризацию — то есть в подсобку. Когда я спросил, почему, менеджер замялся, а потом сказал, что у меня "слишком серьезное лицо", а покупателям больше нравятся "более дружелюбные и жизнерадостные лица"», — поделился ravenbard.

Но нашлись и те, кто считает, что есть ситуации, когда из непривлекательной внешности можно получить выгоду. Туристки заметили, что неприметная внешность может спасти женщин от непрошеного внимания в путешествиях. Поэтому многие путешественницы намеренно отказываются от макияжа и выбирают удобную одежду, чтобы не привлекать мужчин — это, по мнению пользователей Reddit, даже можно назвать «привилегией некрасивых».

Красивые тоже плачут

И хотя идеи бодипозитива все больше распространяются в обществе, о реальном эффекте от этого движения говорить еще рано. Последние исследования показывают, что женщины, которые считают себя некрасивыми, по-прежнему гораздо чаще страдают от депрессий. В рамках этого исследования ученые специально не привлекали объективных экспертов — они давали женщинам анкеты-опросники и анализировали их ответы.

У тех испытуемых, кто оценивал свою внешность как непривлекательную, вероятность столкнуться с серьезными симптомами депрессии была почти в восемь раз выше, чем у тех, кто считал себя привлекательными.

Но важно помнить: хоть в обществе и существуют стандарты красоты, в мире нет ни одного человека, который бы был объективно красивым для всех. А сегодня даже те звезды, которые считаются конвенционально привлекательными, жалуются на то, как общество относится к ним из-за их внешности.

Один из самых ярких примеров — американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 58-летняя актриса запомнилась всем как главный секс-символ 1990-х годов благодаря своей роли в сериале «Спасатели Малибу». Но сегодня Андерсон радикально поменяла свой образ: теперь она отказывается от нарочитой сексуальности и даже не наносит макияж во время светских выходов.

Смену имиджа актриса объясняет желанием бросить вызов современным стандартам красоты. Она считает, что люди излишне улучшают свои фотографии, используя фильтры и искусственный интеллект — по ее мнению, это просто скучно.

Решением Андерсон восхищаются не только многочисленные фанаты, но и другие звезды A-листа. В одном из интервью актриса Эмма Уотсон признавалась, что что ей трудно подстроиться под образы на красных дорожках и обложках журналов.

«С публичностью и известностью, особенно если ты женщина, неразрывно связана гламуризация. Я так завидую своему коллеге-мужчине, который может надеть футболку и просто выйти в свет, не утруждая себя необходимостью быть достаточно приемлемым для камеры, — говорила она. — Респект Памеле Андерсон, которая недавно это сделала, потому что я даже не могу вам передать, сколько смелости нужно, чтобы решиться на это».

Кроме того, конвенционально красивые женщины, которые зарабатывают на «привилегии красоты», в последние годы стали жаловаться на излишнюю объективацию.

Американская певица и десятикратная обладательница «Грэмми» Билли Айлиш признавалась, что постоянно чувствует на себе оценивающие взгляды и из-за этого долгое время носила только мешковатую одежду. А звезда «Эйфории» и «Горничной» Сидни Суини и вовсе говорила, что зрители перестали воспринимать ее как личность из-за излишнего внимания к ее телу.

Памела Андерсон сравнивала культ красоты с безумным поездом.