Сексолог объяснил, в чем опасность примирительного секса

Сексолог Ана Паула Насименто призвала пары не решать разногласия в постели. Опасность примирительного секса она объяснила в разговоре с изданием Metropoles.

Как отметила Насименто, пары, которые решают все проблемы в постели, считают, что секс помогает им начать сначала. Однако конфликт в действительности просто замалчивается, поэтому порочный круг из ссор и подобных примирений будет продолжаться вечно, подчеркнула она.

Партнеры от такого полового акта получат только временное облегчение, добавила специалистка. Кроме того, если примирительный секс уже вошел в привычку, то пара не сможет открыто поговорить о своих чувствах и потребностях, что приведет к проблемам с построением здоровых долгосрочных отношений, предупредила Насименто.

