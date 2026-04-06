Сексолог раскрыл три главных условия для мощного либидо

Сексолог Барбара Монтес заявила, что мощное либидо сформируется только тогда, когда будут соблюдены три главных условия. Их она раскрыла в интервью для издания ABC.

«Для активации сексуального желания необходимы определенные минимальные условия: физическая энергия, умственная готовность и относительно сбалансированная гормональная система», — пояснила Монтес.

Хронический стресс и недосып могут приводить к гормональному сбою, предупредила специалистка. Они также негативно влияют на умственные способности, поскольку перенапряжение переводит организм в состояние повышенной бдительности, а бессонница чревата возникновением утомляемости, раздражительности, отстраненности от собственного тела и эмоций, отметила сексолог.

Что касается физической энергии, по словам Монтес, она может отсутствовать из-за плохого питания, а именно диеты с избытком ультрапереработанных продуктов, а также недостатком железа, цинка, омега-3 жирных кислот и витаминов группы B.

Ранее сексолог Сюзанна Вайс призвала мужчин с эректильной дисфункцией изменить рацион. Так, для устранения проблем с потенцией она посоветовала употреблять оливковое масло.