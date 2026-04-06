Психолог посоветовал искать партнера «исключительно на сайтах знакомств»

Такие площадки предоставляют множество вариантов и позволяют фильтровать кандидатов по критериям.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала эксперт по отношениям Анастасия Плиско.

«Исключительно на сайтах знакомств, исключительно, объясню почему. Там сразу список, там можно сформировать хорошую выборку и по типам сразу определять, а где ещё. Я не знаю, где вы ещё такой поток потенциальных партнёров найдёте. На улице бросаться на них ходить, в фитнес-залах?»

Ранее Нина Останина констатировала нехватку мест для романтических знакомств у современной молодёжи. Необходимо проработать вопрос создания таких площадок в реальности, а не в интернете, подчеркнула депутат Госдумы.