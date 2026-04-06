Выгорание: что это такое на самом деле и как с ним бороться

Выгорание все чаще становится не просто модным словом, а реальной проблемой, с которой сталкиваются студенты, специалисты и даже те, кто еще только ищет себя. Постоянная усталость, потеря интереса к привычным вещам, ощущение, что ничего не радует, – эти состояния нередко игнорируются или воспринимаются как временные. Однако за ними могут стоять более глубокие процессы.

О том, как распознать выгорание, чем оно отличается от обычной усталости и можно ли с ним справиться самостоятельно, внештатный корреспондент ИА «ДОН 24» поговорила с Кариной Соловьевой, клиническим психологом-психотерапевтом и преподавателем Института системной психологии.

– Как сегодня в психологии корректно определяется выгорание, чем оно отличается от обычной усталости или стресса?

– Выгорание – это синдром, который возникает у человека в результате хронического стресса в фазе истощения от рабочего процесса. Этот синдром имеется даже в Международной классификации болезней 11-го пересмотра. Определяется по ключевым критериям: истощение фоновое (не помогает ни сон, ни выходные), снижение когнитивных функций (внимания, памяти и т. д.), дистанцированность от работы (даже самый ответственный человек испытывает безразличие к рабочим задачам и своим коллегам). В итоге – снижение эффективности. Усталость легко купируется сном и отдыхом. Стресс – это, вообще, физиологическая реакция, перегрузка системы организма. Стресс бывает адаптивным и неадаптивным. При выгорании он является неадаптивным.

– Где проходит граница между выгоранием и депрессивными состояниями?

– Граница прослеживается в сферах влияния. При выгорании все реакции и переживания будут по рабочим моментам: «я плохой сотрудник», «я хочу уволиться» и т. д.

При депрессии – затронуты все сферы жизни: работа, питание, сон, секс, хобби, социальная жизнь и т. д. У организма нет сил на все, жизнь становится черно-белой, сопровождается ангедонией.

Длительное выгорание может перерасти в депрессию.

– Какие ключевые факторы запускают выгорание: это больше про личность человека или про условия среды?

– По большей части, это средовое воздействие, но личностные характеристики тоже очень важны. Выгорание – это реакция на неправильную организацию трудового процесса. Большие объемы, жесткие рамки, агрессивный коллектив, несоразмерная оценка труда – это среда.

Но перфекционизм, педантичность, выученная беспомощность, страх ошибки, синдром спасателя (в рабочих отношениях он тоже бывает), неумение делегировать полномочия или признавать критику, максимализм, определенные акцентуации характера – это все про личность. И все перечисленное – это то, что будет разрушать специалиста даже в самых прекрасных условиях труда, а еще коллег и начальство с ума сведет.

– Какие ранние сигналы люди чаще всего игнорируют?

Эмоциональное истощение, физиологическое истощение (соматические симптомы: головные боли, бессонница, мышечное напряжение, расстройства ЖКТ, чрезмерное чувство усталости даже от минимальных нагрузок). Отстраненность от работы. Снижение самооценки, выученная беспомощность, формирование негативных установок, тревога, страхи.

Иногда бывает крайне неспецифическая реакция – гиперпродуктивность. Это такая гипоманиакальная защита организма (по психотическому типу). Бессознательный гиперконтроль, чтобы успокоить себя, а потом падение в истощение.

– Почему сегодня выгорание стало почти нормой для многих людей?

– Есть модная формулировка сейчас – базовые настройки. «Постсовковские» убеждения из серии «нет слова хочу, а есть только слово надо», восхваление упахивания на работе, необходимость быть удобным и тихим и т. д. заставляют людей работать до изнеможения. При этом большое количество людей работает на нелюбимых работах – крайне важный фактор.

И важно учесть современный уровень стресса, опасности: информационный шум, режимы многозадачности, полная нестабильность большинства сфер жизни (экономика, связь), одиночество – такого уровня одиночества еще не было. Организм живет в постоянном ожидании угрозы – высокий уровень гормонов стресса, истощение на уровне физиологии. Все это вступает в конфликт и образует замкнутый круг.

– Какие методы реально работают для выхода из состояния выгорания?

– Нет универсального метода, который поможет всем. Что будет помогать офисным работникам, может навредить медикам или сотрудникам силовых органов.

Есть общие рекомендации, которые я даю своим пациентам:

По возможности взять паузу – отпуск, больничный (его действительно могут открыть при сильных соматических проявлениях выгорания). Проверить дефициты в организме (организм – это единый сосуд, в котором психика и тело связаны). Так как я работаю в команде с врачами, бывают необходимы комплексные обследования различных систем организма, чтобы исключить «поломку тела», которая усилила выгорание. Гигиена сна, питания, поскольку без них о стабилизации состояния говорить нельзя. Отбой в одно и то же время, отказ от просмотра любых экранов за час, температура в спальне должна быть 18–20 °C, сбалансированное питание по времени. Отделение работы от дома (прийти, переодеться, принять душ, отключить рабочие чаты и т. д.), фрилансерам здесь будет крайне сложно, так как фриланс – один из самых опасных видов работы для психики. Выполнение различных приятных ритуалов после рабочего дня, хобби, спорт – активация системы вознаграждения мозга, выработка «гормонов счастья» (нейромедиаторы).

И есть стандартные методики, которые у меня заготовлены, прям как мини-брошюры.

Техника «Один завершенный маленький акт»: каждый день делать что-то одно, что имеет видимый и немедленный результат (не работу). Вымыть окно, испечь печенье, прополоть грядку, разобрать одну полку. Мозгу нужны замкнутые гештальты. Это можно применить и на работе. Планирование «1, 3, 5»: 1 большая задача, 3 средних, 5 мелких (в целом любые методы планирования очень снижают стресс). Ведение дневника эмоций, чтобы отслеживать, что именно выбивает и добивает. А некоторым нужен полный отказ от оптимизации, чтобы не истратить последний ресурс на это.

И крайне важно после восстановления или стабилизации своего состояния пересмотреть условия труда. Обсудить с руководством, что можно изменить или модернизировать.